La ONU, ONGs y la UE felicitaron a la activista iraní Mohammadi por el Nobel de la Paz

La ONU, varias ONGs defensoras de los derechos humanos, así como la Unión Europea (UE) felicitaron a la encarcelada activista iraní Narges Mohammadi, que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de las mujeres en su país, y exigieron su libertad.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que el premio otorgado a Mohammadi es «un tributo a todas las mujeres que luchan por sus derechos arriesgando su libertad, salud e incluso sus vidas».

A su vez, consideró que es «un recordatorio importante de que los derechos de mujeres y niñas están enfrentando una fuerte resistencia, incluso a través de la persecución de defensoras de derechos humanos, en Irán y otros lugares».

La ONU también solicitó a Irán liberar a Mohammadi, de 51 años, que se encuentra en la prisión de Evin, en Teherán, tras haber sido condenada por última vez en enero de 2022 a ocho años de prisión y 70 latigazos.

«El caso de Narges Mohammadi es emblemático de los enormes riesgos que asumen las mujeres para defender los derechos de todos los iraníes. Pedimos su liberación y la de todos los defensores de los derechos humanos encarcelados en Irán», reaccionó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«Hemos visto su valentía y su determinación ante las represalias, las intimidaciones, la violencia y las detenciones», añadió una vocera del Alto Comisionado, Elizabeth Throssell, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

A este pedido se sumaron las ONGs Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) que exigieron que «liberen de manera inmediata e incondicional a Mohamadi» tras felicitar a la activista por un galardón que recuerda «su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para proteger la libertad de todos».

«Con este premio, el Comité Nobel reconoce sus inmensas contribuciones, sus sacrificios altruistas y el coraje y la resistencia exhibidos por ellos y otros activistas en su lucha por un Irán más brillante y más respetuoso hacia los Derechos Humanos», señaló la directora ejecutiva de HRW, Tirana Hassan, en un comunicado.

Congratulations to Narges Mohammadi on her Nobel Peace Prize.⁰ It recognises the brave and noble fight of Iranian women who defy oppression at their peril.⁰ They inspire women worldwide to stand for their freedom and rights.⁰ We stand with you.

Además, AI defendió en una declaración la importancia de un premio que «no facilitará su puesta en libertad, pero envía un mensaje claro a las autoridades iraníes de que su represión contra los críticos pacíficos y los defensores de los derechos humanos no quedará sin respuesta».

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, también celebró el reconocimiento que el Comité Noruego del Nobel dio a Mohammadi.

«Felicitaciones a Narges Mohammadi por su Premio Nobel de la Paz. Reconoce la valiente y noble lucha de las mujeres iraníes que desafían la opresión bajo su propio riesgo. Inspiran a mujeres de todo el mundo a defender su libertad y sus derechos. Estamos contigo. Para la Mujer, Vida, Libertad», escribió en la red social X (antes Twitter).

El Gobierno alemán se sumó a las felicitaciones: «El premio a la Sra. Mohammadi representa también a todas las mujeres valientes de Irán que trabajan por la igualdad de derechos y los derechos humanos», declaró la portavoz adjunta, Christiane Hoffmann, que destacó que a menudo lo hacen arriesgando su vida y su libertad.

