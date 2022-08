La ONU pide más impuestos a las ganancias ‘inmorales’ de las empresas energéticas

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de «inmorales» los beneficios récords generados por los altos precios del petróleo y el gas como consecuencia de la guerra de Ucrania y pidió «impuestos extraordinarios» a esas ganancias.

«Es inmoral que las empresas petroleras y de gas estén obteniendo beneficios récord de esta crisis energética a costa de la gente y las comunidades más pobres», que tienen además un «costo enorme para el clima», dijo Guterres con motivo de la publicación del informe «Impacto Global de la Guerra de Ucrania: la crisis energética», elaborado por el Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial (GCRG, por sus siglas en inglés).

«Insto a la gente de todo el mundo a que envíe un claro mensaje a la industria energética de origen fósil y a sus financieros: esta avaricia grotesca está castigando a los más pobres y más vulnerables al tiempo que destruye nuestro hogar», dijo Guterres, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

Solo en el primer trimestre del año estos beneficios se elevaron a cerca de 100.000 millones de dólares, recordó el jefe de la ONU, por lo que instó «a todos los gobiernos a gravar estos beneficios excesivos» y a utilizar los fondos para apoyar a los más vulnerables.

It is immoral for oil & gas companies to be making record profits from the current energy crisis on the backs of the poorest, at a massive cost to the climate.

I urge all governments to tax these excessive profits & use the funds to support the most vulnerable people.

