La ONU pide ‘máxima contención’ para evitar una escalada violenta entre israelíes y palestinos

El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, pidió «máxima contención» para evitar una escalada violenta ante la celebración este domingo del Día de Jerusalén con marchas de la bandera convocadas por activistas israelíes.

Wennesland pidió «a todas las partes ejercer la máxima contención y tomar decisiones sabias para evitar otro conflicto violento que solo costaría más vidas».

«El mensaje de la comunidad internacional es claro: evitar esa escalada», apuntó el funcionario de la ONU en una declaración después de la muerte el viernes de un adolescente palestino de 15 años por disparos de militares israelíes cerca de Belén, en el sur de Cisjordania ocupada.

«He mantenido contactos con todas las partes afectadas y les he pedido a sus líderes que atiendan esta llamada», añadió.

As we approach 29 May, I call upon all sides to exercise maximum restraint & make wise decisions to avoid another violent conflict that will only claim more lives.

I have been in contact w/ all concerned parties & urge their leaders to heed this call. #Jerusalem

— Tor Wennesland (@TWennesland) May 28, 2022