La ONU pidió a Irán retirar el proyecto de ley que endurece el código de vestimenta de las mujeres

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este viernes a Irán que abandone el proyecto de ley que endurece las penas contra las mujeres que incumplan con el código de vestimenta de la República Islámica, que obliga a llevar la cabeza cubierta en lugares públicos, por considerarlo «represivo y humillante».

Este nuevo proyecto de ley «aumenta considerablemente las penas de prisión y prevé multas muy severas para las mujeres y las niñas que no obedecen al código de vestimenta obligatorio», denunció la vocera de la oficina de la ONU Ravina Shamdasani, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, este proyecto de ley «está en flagrante contradicción con el derecho internacional» y «debe ser abandonado», agregó la vocera.

Shamdasani explicó que aquellas mujeres que violan el estricto código de vestimenta islámico se enfrentan ahora a hasta 10 años de prisión, frente a un máximo de dos meses antes.

Las multas pueden ahora alcanzar los 8.500 dólares (360 millones de rials), frente a los 11 dólares anteriores, agregó, citada por la agencia de noticias AFP.

#Iran: We deeply regret the parliament’s passing of new Chastity & Hijab Bill which vastly increases jail terms & fines on women & girls who do not obey the compulsory dress code. This draconian bill flagrantly flies in the face of int’l law, & must be shelved – @volker_turk… pic.twitter.com/1Jdd55obu6

— UN Human Rights (@UNHumanRights) September 22, 2023