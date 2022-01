La ONU pidió la ‘liberación inmediata’ del presidente de Burkina Faso

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó este martes la «liberación inmediata» del presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, depuesto por un golpe de Estado militar, mientras la calma parecía volver en la capital de este país africano.

«Pedimos a los militares que liberen inmediatamente al presidente y a los otros altos cargos detenidos», declaró la vocera Ravina Shamdasani en una conferencia de prensa en Ginebra.

El lunes a la noche, los militares de Burkina Faso anunciaron por televisión que tomaron el poder tras criticar al presidente por su fracaso para contener el auge del yihadismo en el país.

La situación parecía volver a la calma este martes en la capital, Uagadugú, tras días de tensión.

El gran mercado, los comercios y las estaciones de servicio estaban abiertos y no había una presencia militar especialmente importante en el centro de la ciudad, informó la agencia de noticias AFP.

En la jornada, estaba prevista una manifestación a favor de los golpistas y decenas de personas se dirigían a la plaza de la Nación, en el centro de la capital, para expresar su apoyo a los militares.

El paradero del expresidente Kaboré sigue siendo una incógnita , y no se sabe si estaba detenido o en un lugar seguro con algunos de sus allegados.

La televisión nacional (RTB) publicó el lunes a la noche en las redes sociales una carta de dimisión manuscrita atribuida a Kaboré, que no fue posible de autentificar. En ella, dice que la renuncia fue en nombre «del interés superior de la nación».

Según RTB, la misiva fue transmitida directamente por los golpistas, sin que se sepa si fue escrita por el propio Kaboré, ni en qué condiciones.

La misma incertidumbre planeaba en torno al primer ministro Lassina Zerbo y otros responsables del depuesto Gobierno.

Burkina Faso sufrió varios intentos de golpe de Estado. En la vecina Malí, donde comenzó la insurgencia yihadista, los militares derrocaron en 2020 a un Gobierno civil.

El alzamiento suscitó preocupación en la comunidad internacional. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) también pidieron la liberación de Kaboré y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó además su «preocupación» por su «integridad física».

I am following developments in Burkina Faso with deep concern & strongly condemn any attempt to take over a government by the force of arms.

Coup leaders must lay down their arms & ensure the safety of the President and the protection of the country’s institutions.

— António Guterres (@antonioguterres) January 24, 2022