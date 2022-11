La ONU reforzará la vigilancia de todas las centrales nucleares de Ucrania

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, dijo que la organización planea reforzar su presencia en todas las centrales nucleares ucranianas, envueltas como el resto del país en la escalada de ataques y bombardeos que ponen en riesgo la seguridad atómica.

«Confirmé que el OIEA reforzará su presencia en todas las centrales nucleares de Ucrania para proteger su infraestructura energética», escribió Grossi en su cuenta de Twitter, tras reunirse con el canciller de Ucrania, Dmitri Kuleba, en el marco de un encuentro de la OTAN en Bucarest.

Very pleased to meet @MAERomania @BogdanAurescu today in #Bucharest 🇷🇴

I thanked Romania for its strong backing to our efforts to support the safety and security of #Ukraine’s nuclear power plants pic.twitter.com/yBm4JqKwea

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022