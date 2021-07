La ONU reunirá a 200 países para dar a conocer un nuevo informe sobre el clima – Télam

El nuevo informe de los expertos de la ONU llega en medio de una seguidilla de catstrofes naturales. (Foto: AFP)

Cerca de 200 pases se reunirn virtualmente a partir del lunes y durante dos semanas, para adoptar el nuevo informe de los expertos de la ONU sobre el clima, un texto de referencia que se publicar el 9 de agosto y que llega en medio de una seguidilla de catstrofes naturales.

En las ltimas semanas, se registraron una ola de calor sin precedentes en Canad, incendios en el oeste de Estados Unidos, inundaciones catastrficas en Alemania y Blgica y un diluvio en China.

Desde la firma del Acuerdo de Pars de 2015, que estableci la meta de limitar el calentamiento global “muy por debajo” de +2 C en comparacin con la era preindustrial, los eventos climticos extremos se multiplicaron.

“El clima ha cambiado ms rpido de lo que se esperaba”, segn Tim Lenton, experto de la Universidad de Exeter, para quien la forma de funcionar del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climtico (IPCC), por consenso, hizo que en el pasado “moderara” su mensaje.

Al da de hoy, el planeta ha ganado aproximadamente 1,1 C desde la revolucin industrial. Y cada dcima adicional de grado cuenta porque acarrea fenmenos extremos.

Los que los cientficos y los activistas climticos se preguntan es si ser posible contener el calentamiento a 1,5 C para limitar los daos.

“Si no reducimos nuestras emisiones en la prxima dcada, no lo conseguiremos. Lo ms probable es que los +1,5 C se alcancen entre 2030 y 2040, son las mejores estimaciones de que disponemos hoy”, afirm el climatlogo Robert Vautard, uno de de los autores de la primera parte de la evaluacin del IPCC. La segunda se conocer en la COP26, la cumbre climtica prevista para noviembre en Glasgow.

“Estamos confrontados a diario a la destruccin y al sufrimiento”” Patricia Espinosa – ONU

Muchos esperan que el informe que se presentar en agosto ejerza presin sobre los gobiernos para que apliquen las polticas necesarias.

“Estamos confrontados a diario a la destruccin y al sufrimiento (…). Es importante reconocer que hablamos del futuro del planeta. No podemos jugar con esto”, insisti Patricia Espinosa, alto cargo de la ONU sobre el clima.

En este contexto, la presidencia britnica de la COP26 rene a ministros de unos 40 pases este domingo y lunes para “impulsar” las negociaciones.

Nmeros alarmantes

Para poder contener el calentamiento a +1,5 C habra que reducir cada ao las emisiones en un 7,6% en promedio entre 2020 y 2030, segn la ONU. En 2020 cayeron debido a la pandemia pero se espera que vuelvan a subir.

La Agencia Internacional de Energa (AIE), a la luz de la baja proporcin de medidas para las energas limpias, prev incluso emisiones rcord para 2023.

Para invertir la tendencia, hay que “reducir rpida y drsticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, salir del carbn, del petrleo y del gas y proteger los sumideros de carbono”, insiste Stephen Cornelius, de WWF.

La Organizacin Meteorolgica Mundial estima en un 40% la probabilidad de que las temperaturas suban ms de 1,5 C en un ao de aqu a 2025. Pero un solo ao no echa por tierra el objetivo del Acuerdo de Pars.

Por eso tenemos que seguir luchando, afirman los expertos.

Si superamos el +1,5 C, “esta no es una razn para decir ‘ya est, nos damos por vencidos'”, afirm el climatlogo Peter Thorne, uno de los autores del informe, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.