La opinión de los Diputados – NCN

Diputados nacionales del Frente de Todos cuestionaron hoy “la injerencia” de la Corte Suprema de Justicia en la competencia del Poder Ejecutivo para tomar medidas sanitarias, en tanto que desde Juntos por el Cambio celebraron “la autonomía” de la Ciudad de Buenos Aires puesta de relieve en el fallo y la Izquierda aprovechó esta decisión para renovar sus criticas al máximo tribunal.

La presidenta de la comisión de Educación, la oficialista Blanca Osuna, indicó que “hoy han dado un paso más contra la democracia, desconociendo la constitución y la soberanía del mandato popular para que el presidente (Alberto Fernández) tome las mejores decisiones políticas, poniendo en riesgo a millones de niñas, niños, adolescentes y docentes”.

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia, de manera virtual y alineado con el frente opositor, argumenta que no existe emergencia; violenta la democracia y acciona contra la salud de cada argentina y argentino”, añadió la entrerriana.

Por su parte, su par de bancada Itai Hagman criticó que «en el mayor pico de muertes, la Corte Suprema dé vía libre a un distrito para definir políticas sanitarias solo y se pone a cuidar sus propios intereses corporativos».

“Necesitamos una Corte Suprema democrática y no una que pretenda suplantar a un presidente que fue elegido por el voto popular. Como dijo el jefe de Estado, por más que escriban muchas hojas en sentencias, vamos a seguir cuidando la salud de nuestra gente” , señaló la legisladora bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez.

Para Paula Penacca, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, “que la Corte desconozca que el Gobierno nacional tiene competencia para tomar medidas sanitarias, es un atropello a la democracia”.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos Federico Fagioli expresó que con esta decisión “los supremos fallaron a favor de los intereses de los sectores de poder que desprecian la vida».

«Son los que ya lo difundían (el fallo de la Corte) antes de que saliera, los que usan el odio de campaña política, los que disputan poder con los hospitales estallados. No es a favor de la presencialidad, no es a favor de la educación, es un atentado a la democracia y a la institucionalidad, por eso tenemos el desafío de estar más alerta que nunca, generar estrategias de cuidados con el poder del pueblo y disputarle el sentido para que no venza el odio”, fustigó.

La bonaerense Daniela Vilar cuestionó “la injerencia del Poder Judicial”, manifestó que “avanza sobre atribuciones de otros poderes elegidos por el voto popular, toman decisiones que perjudican los bolsillos de los argentinos, ponen en peligro la salud pública” y opinó que “el mal funcionamiento del Poder Judicial es un problema de todos y todas”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, también cuestionó el fallo: “La política berreta de la derecha se llevó puesta a la Corte Suprema que hoy dejó un claro mensaje, y es que el Poder Ejecutivo no tiene autoridad para tomar decisiones en plena pandemia y está sometido a lo que el Poder Judicial determine. Lamentable”.

Para el presidente de la comisión de Justicia, el neuquino Rodolfo Tailhade, “lo de la Corte y el partido judicial es un golpe contra las instituciones y la democracia”.

La presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, recordó “el recientemente publicado dictamen de la Bicameral de inteligencia donde se da cuenta del armado de causas, espionaje, persecuciones, y existencia de la mesa judicial de Cambiemos, lo que se suma como elemento para insistir con que la Reforma Judicial es algo urgente, que debemos abordar para mejorar la calidad democrática”.

Desde la oposición, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, calificó el fallo de la Corte Suprema como «ejemplar».

«El Gobierno nacional debe entender de una vez y para siempre que el federalismo en Argentina es de concertación, no de confrontación, y que no puede tomar medidas arbitrarias excusándose en la excepcionalidad de la pandemia”, sostuvo el legislador cordobés

Y en ese sentido, agregó: “Se termina la discusión que reinstaló el Presidente y el Procurador del Tesoro Carlos Zannini sobre la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay una conclusión definitiva: la CABA está equiparada a una provincia”, remarcó.

La también radical Gabriela Burgos estimó que «el fallo de la Corte Suprema en favor de autonomía de CABA para decidir sobre la situación de las escuelas en su territorio simboliza el respeto a la Constitución Nacional, poniendo freno a gobernar por decreto sin respetar autonomías provinciales”.

Desde ese mismo partido, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna, dijo que “el fallo de la Corte le dice basta a la metodología de gobernar por decreto y avasallando las autonomías provinciales y de la CABA. Ninguna emergencia está por arriba de la Constitución, menos sobre el derecho a la educación”.

Desde otro sector de la oposición, Nicolás del Caño, de la Izquierda, evaluó en un comunicado que «los miembros de la Corte, un puñado de personas que nadie votó y que están llenos de privilegios, deciden a la distancia, con firma digital, que miles de docentes y estudiantes estén obligados a ir presencialmente a las escuelas a contagiarse en plena segunda ola de Covid».