Tucumán-La opinión de los diputados tucumanos sobre la modificación del régimen especial jubilatorio

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará aprobar esta semana el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos, y cuyo rápido tratamiento es cuestionado por diferentes bloques opositores.

El proyecto ingresó en Diputados el viernes 14 de febrero y sería debatido en el recinto este jueves.

Lidia Ascárate

Cuestionamientos por “el apuro”

Para Lidia Ascárate, diputada nacional por Juntos por el Cambio, la iniciativa del oficialismo que pretende modificar las denominadas “jubilaciones de privilegio” es una consecuencia del voto negativo de la oposición a “la disminución de haberes jubilatorios que perjudican a la clase trabajadora”, en palabras de la radical. “Nosotros dijimos que la solidaridad debía ser completa e incluir también a las más altas. Así, salió el tema de los diplomáticos y de los miembros del Poder Judicial”, expuso Ascárate, quien aseguró que la “preocupación” de su espacio político es por “el apuro” del Gobierno por tratar el tema esta semana. “¿Qué pasa con las jubilaciones de los presidentes y de los ‘vices’? ¿Y de los directores de otras entidades del Estado? Queremos una evaluación más profunda”, manifestó. Y, si bien no adelantó su voto, arrojó: “como está, sabe a poco”.

Mario Leito

En línea con el Frente de Todos

El justicialista Mario Leito es uno de los tres diputados tucumanos que conforman la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Junto a la de Previsión y Seguridad Social, está convocada el miércoles para dar dictamen al proyecto presidencial que modifica el régimen especial de jubilaciones y pensiones de jueces y diplomáticos.

Si bien manifestó que aún debía analizar en profundidad los detalles de la norma, Leito le adelantó a este diario que, como miembro del bloque peronista, votará a favor de la iniciativa del mandatario Alberto Fernández. “Es una norma enviada por el Poder Ejecutivo nacional que como bloque vamos a acompañar. Estamos convencidos”, sostuvo el presidente -en licencia- del club Atlético Tucumán.

José Cano

Una revisión integral del sistema

A José Cano, de Juntos por el Cambio, le interesa destacar que, en sentido estricto, es incorrecto llamar “jubilaciones de privilegio” a las que perciben jueces y diplomáticos. “Son regímenes especiales”, aclaró el diputado radical, quien, si bien no adelantó su voto, se manifestó a favor de una “revisión integral del sistema previsional argentino”. “No es sustentable. No nos parece que la forma de sanearlo sea este proyecto. El Gobierno pretende apurar su sanción y no es más que un parche. Se requiere un debate de fondo”, sostuvo Cano. “Queremos discutir una reforma integral y en serio, no este tipo de parches”, insistió el radical. El ex jefe del Plan Belgrano también se quejó de que “el 45% del régimen previsional es financiado por medio de rentas generales”. “Alberto Fernández, antes de asumir, dijo que subiría las jubilaciones. Sólo hizo un brutal ajuste”, fustigó.

Pablo Yedlin

“Voy a acompañar en el recinto”

Pablo Yedlin, diputado justicialista desde 2017, sostuvo en diálogo con este diario que votará a favor del proyecto enviado por Alberto Fernández el 14 de febrero. “Entiendo que vamos a acompañar en el recinto. Yo voy a hacerlo”, declaró el médico.

“Vamos a ver cómo termina porque puede sufrir algunas modificaciones. Tenemos que esperar a ver qué sale según eso”, agregó. Y justificó su postura con las siguientes palabras: “en líneas generales, vivimos en una época de suma complejidad económica. Este proyecto implica que, de alguna manera, todos los sectores de la Argentina hagan un esfuerzo. Hoy, las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos son sumamente diferenciales. Si bien son pocas, la diferencia (de haberes con el resto de los jubilados y pensionados) es muy importante. Hace un tiempo, los diputados también las tenían y ya no”.