La oposición criticó unilateralmente el pronunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner sobre el conflicto Ucrania- Rusia en twitter – NCN

Después de un largo silencio, la Vicepresidente ofreció su opinión sobre el conflicto en Ucrania. Al no hablar de “invasión” como sucede en la narrativa oficial y por sus referencias a lo que sucedió en la región durante su período presidencial, varios legisladores salieron a criticarla en sus redes.

El respeto al derecho internacional junto a la verdad y la coherencia entre las ideas y las acciones no parecen ser atributos de las potencias globales. Hoy 27 de febrero del 2022, sigo pensando lo mismo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 27, 2022

Así fue el que el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, ironizó: “Muchos Gre Gre Gre para decir Gregorio. ¿Tanto le cuesta a la ex Presidenta condenar AHORA la actual invasión de Rusia a Ucrania? Es fácil, pero da mil vueltas. Y ya que son tan amigos con Putin, ¿por qué la cicepresidenta no le pide públicamente que entre en razones?” Y agregó: “el presidente, la vicepresidenta y la Cancillería siguen sin condenar claramente la INVASIÓN de Rusia a #Ucrania. Pese a que dicen ser coherentes con los reclamos por la soberanía de Malvinas, lo único que hace estas ambigüedades es perjudicar la posición histórica de Argentina”.

Muchos Gre Gre Gre para decir Gregorio.

¿Tanto le cuesta a la ex Presidenta condenar AHORA la actual invasión de Rusia a Ucrania? Es fácil, pero da mil vueltas.

Y ya que son tan amigos con Putin, ¿por qué la Vicepresidenta no le pide públicamente que entre en razones? #Ucrania — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 28, 2022

En el mismo sentido, el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, señaló que “el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner deberían condenar enérgicamente el accionar de Rusia y no difundir opiniones vagas. El relato de su política internacional atrasa y nos aísla cada vez más” y luego se dirigió a la Vicepresidente que “la evolución de este conflicto, impone una posición clara, sin evasivas, acerca de calificar la acción de Rusia como una invasión a un territorio soberano y la violación, no sólo al principio de integridad territorial”. Y remarcó en el hilo: “Un análisis simplista sobre la violación del principio a la integridad territorial, vincularlo con Malvinas, la actitud de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad son verdades indiscutibles, pero al mismo tiempo, implica eludir la cuestión de fondo con esas acotadas expresiones intenta adoptar una posición que indirectamente acompaña a la acción rusa”.

Un análisis simplista sobre la violación del principio a la integridad territorial, vincularlo con Malvinas, la actitud de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad son verdades indiscutibles, pero al mismo tiempo, implica eludir la cuestión de fondo. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 27, 2022

Como es habitual, no podía quedar fuera del debate virtual el diputado libertario José Luis Espert quien le espetó: “Sra., no se trata de Ud. Hablamos de Rusia, un país invasor que ataca a un país libre que, a su vez, defiende lo más preciado por los hombres: su dignidad y los DDHH. En definitiva, la LIBERTAD”. Y acusó: “Uso captura de pantalla porque, como buena cobarde, me tiene bloqueado hace años”.

Sra., no se trata de Ud. Hablamos de Rusia, un país invasor que ataca a un país libre que, a su vez, defiende lo más preciado por los hombres: su dignidad y los DDHH. En definitiva, la LIBERTAD. Uso captura de pantalla porque, como buena cobarde, me tiene bloqueado hace años. pic.twitter.com/ctZXiLSXof — José Luis Espert (@jlespert) February 27, 2022

En este sentido, la diputada del Pro Paula Urroz señaló que “tanto el presidente Fernández como la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se han posicionado claramente del lado de Putin, el victimario, y no del lado de los ucranianos, las víctimas. Defienden las dictaduras y no las democracias, es decir que defienden la violación de los DDHH”.

Tanto el Pte Fernández como la VicePte Cristina Fernández de Kirchner se han posicionado claramente del lado de Putin, el victimario, y no del lado de los ucranianos, las víctimas. Defienden las Dictaduras y no las Democracias, es decir que defienden la violación de los DDHH — Paula Urroz (@UrrozPaula) February 28, 2022

También la diputada Graciela Ocaña se sumó a las críticas sentenciando de “tibia declaración de parte de la vicepresidenta que hace un ejercicio de memoria autorreferencial -como nos tiene acostumbrados- pero no condena con firmeza a su admirado Vladimir Putin”. Y agregó: “Cientos de ucranianos mueren a diario ante la invasión a manos de su amigo. Su política ha llevado a la Argentina a vincularse con Regímenes autoritarios manchados de sangre. Le recuerdo que el Estado no es su propiedad. Deje de avergonzarnos a todos” y destacó: “el Gobierno argentino debe condenar la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Es fundamental que abogue en todos los organismos internacionales por el cese del fuego y la negociación diplomática”.

Cientos de ucranianos mueren a diario ante la invasión a manos de su amigo. Su política ha llevado a la Argentina a vincularse con Regímenes autoritarios manchados de sangre. Le recuerdo que el Estado no es su propiedad. Deje de avergonzarnos a todos. — Graciela Ocaña (@gracielaocana) February 28, 2022

Asimismo, la diputada radical Karina Banfi planteó que “la vicepresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio y no dijo nada” agregando: “Vos me decís que después de más de dos meses de no abrir la boca, no condenó la invasión de Putin a Ucrania y la violación de todos los acuerdos internacionales. Un ataque absurdo y no dijo nada? Qué señora!”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio y no dijo nada. — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) February 27, 2022

Por su parte la diputada Silvia Lospennato expresó: “Si no pueden llamar invasor al invasor ni guerra a la guerra, mejor llámense a silencio”.

Si no pueden llamar invasor al invasor ni guerra a la guerra, mejor llámense a silencio #NoALaGuerraEnUcrania 🇺🇦🇦🇷 — Silvia Lospennato (@slospennato) February 28, 2022

Tampoco la ex gobernadora bonaerense y hoy diputada María Eugenia Vidal quedó afuera de las expresiones hegemónicas sobre el tema, tanto en cuanto al apoyo a Ucrania como a la crítica a la Vicepresidente: “Cuando se defiende la libertad de un pueblo no se duda”. En este marco el radical Miguel Bazze consideró que la “falta de condena a Putin de parte Cristina F. K. es “una prueba más de su falta de compromiso con la defensa de la libertad, de los derechos humanos y del derecho internacional”.

Cuando se defiende la libertad de un pueblo no se duda. pic.twitter.com/wD9bD5M73r — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 28, 2022

A su vez, el diputado nacional Diego Santilli señaló: “Tanta vuelta y tanto hilo dejan más aún en evidencia la falta de una condena clara y contundente a la invasión de Rusia a Ucrania. Es increíble que el Gobierno no comprenda que no se puede ser neutral ante esta situación internacional”. También se sumó el diputado Alejandro Finocchiaro quien dijo: “No se trata de su gobierno ni su anacrónica política exterior que nos pone siempre del lado equivocado de la historia. Se trata de Ucrania invadida por Rusia; de sus muertos, su dolor y su resistencia al autoritarismo. Se trata de la libertad frente a personas como usted”.

Tanta vuelta y tanto hilo dejan más aún en evidencia la falta de una condena clara y contundente a la invasión de Rusia a Ucrania.

Es increíble que el Gobierno no comprenda que no se puede ser neutral ante esta situación internacional. — Diego Santilli (@diegosantilli) February 28, 2022

Por su parte, el titular de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, señaló este conflicto como “errática y a contramano de la historia. Mientras el mundo se une en la condena a la invasión de Ucrania nuestros gobernantes miran para otro lado”. Y agregó: “Previamente, el canciller se negó a calificar el ataque a Ucrania de lo que categóricamente es: una invasión. Detrás de esto hay un tratado de cooperación militar con Rusia, manejado por el secretario Francisco Cafiero (primo del ministro de Relaciones Exteriores)” y concluyó con: “Todos ponemos nuestra esperanza en la paz. Solo la condena firme y categórica a la agresión rusa tienen la fuerza para frenar la situación”.

La posición argentina es errática y a contramano de la historia. Mientras el mundo se une en la condena a la invasión de Ucrania nuestros gobernantes miran para otro lado. (Hilo) — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) February 28, 2022

Por último, la izquierda no quedó afuera del debate y en su nombre, el diputado porteño Gabriel Solano expresó: “Defender la integridad territorial de los estados como hace es CFK es reaccionario. Es la posición de la monarquía española. Los socialistas defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los kelpers no califican como tal, porque es una población de ocupación”.