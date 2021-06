La oposición cuestionó una ley que apoyó en octubre pasado – Télam

La ley facult al Ejecutivo a travs del Ministerio de Salud, a realizar trmites para adquirir vacunas que se desarrollen para enfrentar la Covid-19.

La Ley que declar de “inters pblico la investigacin, desarrollo, fabricacin y adquisicin de las vacunas” para combatir el coronavirus recibi mayoritario apoyo de la oposicin en el Parlamento en uno de los momentos ms crticos de la pandemia, pese a lo cual fue objetada este martes por distintos referentes de Juntos por el Cambio.

La ley 27563, promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de noviembre de 2020, facult al Poder Ejecutivo nacional, a travs del Ministerio de Salud, a realizar los trmites para la adquisicin de las vacunas que se desarrollen para enfrentar a la Covid-19.

Tambin eximi del pago de derechos de importacin y de todo otro impuesto, gravamen, contribucin, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud.

Primer debate de la Ley 17563 en 2020

El primer debate se dio en la Cmara de Diputados el pasado 7 de octubre y el proyecto fue aprobado con el voto de 230 legisladores, contra ocho negativos y 11 abstenciones.

El Frente de Todos aport 116 votos positivos, el bloque del PRO 44 y tres negativos y la Unin Cvica Radical 40 afirmativos y tres negativos.

Entre los bloques minoritarios tambin hubo abrumadora mayora de avales para el proyecto.

En el Senado, la norma se debati y aprob el 29 de octubre, con 56 votos por la positiva, 12 por la negativa, cuatro ausencias y ninguna abstencin.

En el Frente de Todos hubo 39 votos favorables, mientras cinco senadores del PRO la aprobaron y otros tres la rechazaron.

En el bloque radical hubo siete votos positivos, seis negativos y una ausencia.

Segundo debate de la ley en 2021

Sin embargo, este martes esa ley fue cuestionada por dirigentes opositores, en contraposicin con la lnea seguida por la mayora en el momento de la votacin.

“Nicols Vaquer -gerente de Pfizer- dijo que la ley no es compatible con lo que la empresa solicita. El dato llamativo es que dijo que no fueron convocados por el Gobierno a participar de la confeccin de la ley. Qued claro que el Ejecutivo prioriz laboratorios como AstraZeneca”, tuite este martes el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri.

“Negri pide que un laboratorio extranjero venga a redactar las leyes argentinas. Ya habamos entendido por dnde se pasa Juntos por el Cambio la soberana nacional cuando Patricia Bullrich ofreci entregarle las Malvinas al mismo laboratorio. Esto slo lo reafirma, por si quedaban dudas”, respondi la legisladora kirchnerista Fernanda Vallejos, por la misma va.

En la continuidad del contrapunto, el cordobs escribi “28/12/2020. El entonces ministro Gins Gonzlez Garca confesaba que se mand una ley al Congreso para satisfacer a los laboratorios. Y despus soy el que pide que se legisle para un laboratorio? La quieren vender cambiada en el kirchnerismo. Eligieron a unos por sobre otros. Punto”.

Negri record que el ex funcionario dijo: “Si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer. Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clnico ac, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difcil para nosotros hacer otra ley, ms all de que no sera lo ms digno para un pas”.

Mario querido, la ley a la cual haces alusin la votamos todos. Vos tambin. Trabajemos de una vez para potenciar el programa de vacunacin y conseguir todas las vacunas que haya disponibles.

Otro de los que le respondi al titular del interbloque Juntos por el Cambio fue el presidente del interbloque Federal, Eduardo ‘Bali’ Bucca, que tuite: “Mario querido, la ley a la cual haces alusin la votamos todos. Vos tambin. Trabajemos de una vez para potenciar el programa de vacunacin y conseguir todas las vacunas que haya disponibles”.

En el mismo sentido, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, remarc: “Juntos por el Cambio pide la renuncia a la soberana cuando exige convocar a Pfizer para redactar la ley. El propio laboratorio reconoci que proponen clusulas de indemnidad porque la necesidad de velocidad y escala de produccin no tienen precedentes”.

Juntos por el Cambio pide la renuncia a la soberana cuando exige convocar a Pfizer para redactar la ley. El propio laboratorio reconoci que proponen clusulas de indemnidad porque la necesidad de velocidad y escala de produccin no tienen precedentes.

Por su parte, en sintona con Negri, su coterrnea del PRO, Soher El Sukaria, dijo: “Tras la reunin con Laboratorios, algunas cuestiones a puntualizar: el Gobierno nacional decidi avanzar en la sancin de una Ley consciente que -la manera en que la misma estaba redactada- entorpecera la compra de vacunas a uno de los mayores proveedores del mundo”.

Tras la reunin con Laboratorios, algunas cuestiones a puntualizar: el Gobierno nacional decidi avanzar en la sancin de una Ley consciente que -la manera en que la misma estaba redactada- entorpecera la compra de vacunas a uno de los mayores proveedores del mundo