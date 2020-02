La oposición declaró inválida la sesión por la presencia de Scioli y estalló la polémica en el recinto

Lo que sería una sesión extraordinaria sin muchos sobresaltos se convirtió en una sesión envuelta en polémica por la presencia del diputado nacional y embajador Daniel Scioli (Frente de Todos). Fue Scioli quien ayudó a permitir el quórum y de inmediato Juntos por el Cambio abandonó el recinto por considerar que es irregular e inválida. El pliego de Scioli como embajador en Brasil ya fue aprobado en el Senado, pero todavía no fue publicado en Boletín Oficial.

Argumentos diferentes -y válidos- chocan por estas horas en los pasillos del Congreso Nacional sobre la presencia del diputado nacional del Frente de Todos, -y también embajador en Brasil- Daniel Scioli.

La furia la desató Juntos por el Cambio, que denunció que el oficialismo alcanzó el quorum de manera «anormal» porque se logró gracias a la participación de Daniel Scioli, cuyo pliego como embajador argentino en Brasil ya fue aprobado por el Senado.

Del lado del oficialismo se defienden, y el propio Daniel Scioli, en declaraciones a NCN, afirmó que él sigue siendo diputado nacional, y que su renuncia la presentará recién, el 02 de marzo.

«A partir del de marzo se presenta mi renuncia, así que sigo con mi responsabilidad como diputado hasta que esté formalizado con la firma presidencial y en boletín oficial mi designación como embajador», declaró Scioli.

Al mismo tiempo, el exgobernador bonaerense añadió: «Es verdad lo que dice Negri. Ya fui a Brasil, ya estoy reforzando los vínculos, encuentros con distintos sectores, pero eso no significa que yo he dejado mi responsabilidad como diputado. La actitud del presidente de la Cámara ha sido intachable, no entiendo a Negri», sentenció.

Pero desde Juntos por el Cambio alegan la ilegalidad del caso, y es que aseguran que Daniel Scioli ya había abandonado su banca e incluso, de manera oficial, ha realizado viajes al país vecino en su rol de embajador.

«Con 128 diputados y un Embajador, el oficialismo logró quórum irregular para avanzar contra la Justicia, volvieron peores», se quejó el diputado Luis Petri sobre la situación.

Y añadió: «Su presencia en Diputados hoy es un escándalo institucional como el que se vivió en 1992″.

Además, desde la coalición opositora aseguran que Daniel Scioli al ser propuesto como Embajador en Brasil, tuvo acuerdo del Senado y posteriormente el Gobierno de Brasil aceptó el placer enviado por el Gobierno argentino para asumir como embajador.

Por su parte, y visiblemente molesto, el diputado Mario Negri afirmó: «Nosotros manifestamos primero que un tema de esta envergadura no podía ser una sesión express, no obstante estuvimos hasta el día de ayer buscando consenso con el oficialismo porque no estamos de acuerdo con ningún privilegio»; dijo.

«Cuando ingresamos para sorpresa de ustedes vimos al embajador Scioli, que ya obtuvo su pliego en el Senado y que Brasil aceptó como embajador en menos de 22 horas, y ahora lo vemos sentado como diputado. Él no es más legislador, es embajador de la Argentina en Brasil», sentenció por su parte, el diputado Mario Negri.