La oposición exhortó a «abrir las escuelas» y desde el gobierno fustigaron que son «cínicos» – NCN

La vuelta presencial del sistema educativo es uno de los principales debates que se dieron en la semana. Las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri “avivaron el avispero” al pedir que “abran las escuelas”.

En un texto difundido por Facebook, Macri, sostuvo que «un nuevo año comenzó y las definiciones sobre la apertura de las escuelas aún siguen sin resolverse».

«Las autoridades del gobierno nacional insisten en condicionar el retorno a clases a la situación epidemiológica, incluso cuando desde noviembre pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende la necesidad de mantener las escuelas abiertas porque se ha comprobado que los niños y adolescentes no son vectores principales de contagio», afirmó el exmandatario en otro de los párrafos.

“No dejemos que el debate sobre la educación continúe monopolizado por los líderes gremiales que durante los cuatro años de nuestro gobierno han dejado a los chicos sin clases por `luchas´ que ahora parecieron abandonar» culminó.

El primero en responder a estas declaraciones fue el propio Ministro de Educación, Nicolas Trotta, quien lo tildó de “cínico” agregando que «Yo le diría al expresidente Macri que antes de opinar sobre el sistema educativo tenga la mínima dignidad de contarle a los adolescentes de todo el país por qué decía que sobraban las computadoras e interrumpió Conectar Igualdad».

“Que no sea cínico, que no especule, que hable con su fuerza política, que no votó el Presupuesto que marca un fuerte crecimiento de la inversión educativa; entonces me parece que es importante que trabajemos juntos en el desafío complejo que tenemos, lo he dialogado con el gobernador de Jujuy, podemos tener diferencias pero tenemos un compromiso común, lograr que la escuela vuelva a ser el espacio de construcción de igualdad y transformación social», manifestó.

Claro que detrás de este intercambio dialecto a través de los medios, referentes de Juntos por el Cambio, se alinearon detrás de los dichos por el Líder del Pro.

La Diputada Bonaerense, Karina Banfi, pidió que “Gobiernen” y que “No pongan más excusas”.

El gobernador explica el inicio de clases como si fuera un acto voluntario. No pongan más excusas!!

Es un deber político que los chicos tengan clases presenciales. El cómo es un tema de la gestión de la pandemia y de conflictos gremiales. Gobiernen! https://t.co/nUpdWEnDed — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) January 14, 2021

“Es un deber político que los chicos tengan clases presenciales. El cómo es un tema de la gestión de la pandemia y de conflictos gremiales” finalizó.

Su par, Brenda Austin, tildó lo sucedido de “Pan y Circo” al fundamentar que “Desde abril del año pasado que impulsamos iniciativas para abordar la brecha digital. Durante meses se negaron a tratarlo, al igual que se niegan a garantizar el inicio de clases. Guardapolvos para la foto pero no para ir a clase”.

Prepararse para tener capacidad de reacción. Eso pedimos hace más de 7 meses. Abrir las escuelas es una decisión política. Menos energía en hacer declaraciones y más esfuerzo en preparar las escuelas. https://t.co/NrURvVKlOK — Brenda Austin (@brendalisaustin) January 14, 2021

“Cuando hablamos de prioridades, esta es una de ellas. No es salud o educación. Es salud y educación. La propuesta se materializó en la necesidad de una mirada integral a esta crisis, pensando en el más de millón de niñas, niños y adolescentes que ya abandonaron la escuela” aseveró por su parte el diputado nacional, Emiliano Yacobitti.