La oposición formalizó un pedido de sesión para intentar derogar el decreto de «superpoderes»

El interbloque Juntos por el Cambio formalizó el pedido de sesión especial para este jueves a partir de las 10, con el fin de derogar el DNU 457/20 que otorga facultades presupuestarias al jefe de gabinete por la emergencia sanitaria a causa del Coivd-19. Para incluir a los otros bloques opositores,, el temario incluye proyectos de los diputados José Luis Ramón y Graciela Camaño.

El presidente del bloque, Mario Negri, aseguró que «el Gobierno pretende, ante la excepción de esta pandemia, saltear a los otros Poderes del Estado. Cuando en una democracia molesta el Parlamento es porque está en riesgo la democracia».

«Lamentamos enormemente y estamos muy sorprendidos que sin ningún tipo de necesidad, el gobierno haya regresado a los tiempos de mayor concentración de poder. Han regresado a los Superpoderes. Ya vimos las consecuencias de esto con los años: falta de control y corrupción», afirmó Negri.

Y agregó: «Esto borra ilegalmente e incosntitucionalmente, porque esa facultad delegada aún no ha vencido y vuelve a darle facultad al jefe de Gabinete para que discrecionalmente disponga del 100% de los fondos del Congreso».

Por su parte, el presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo indicó que «son avances contra el sistema democrático y que la pandemia no lo justifica. Entendemos que usar el tapabocas es para que no nos contagiemos, pero no para callarnos».

Pedido de sesión especial de la oposición