“La oposición miente alevosamente”, dijo la directora de Migraciones – Télam

“De los 2.441 que decan que echaron en tres aos, 1.500 ya estaban cumpliendo condena y el resto eran personas que encontraron sin documentacin y no tenan plata para un abogado que presentara un amparo”, fustig.

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, reiter este lunes que “lo nico que cambi” en relacin con las normativas para “expulsar a los extranjeros que delinquen es que tenan tres das para defenderse, algo que es prcticamente imposible” y sostuvo que “la oposicin miente alevosamente” al decir que se flexibilizaron las normas en ese sentido.

En dilogo con radio La Red, la funcionaria aclar que “la Ley de Migraciones que est vigente hoy dice en su artculo 29 qu causas tienen los extranjeros para no entrar al pas, es decir, antecedentes penales”, por lo que “ni con el DNU 70/2017 ni con la Ley de Migraciones un extranjero con antecedentes penales puede entrar a la Argentina”.

“Hay que comparar el artculo de la Ley de Migraciones y el DNU porque es vergonzoso cmo la oposicin ha mentido sistemtica y alevosamente desde que se derog el Decreto 70/2017: lo nico que cambi es que una persona que delinqua tena tres das para defenderse, algo que es prcticamente imposible”, enfatiz.

Carignano agreg que “tampoco cambi la herramienta para poder expulsar a los extranjeros que delinquen” y dijo que “todos queremos que los que delinquen vayan presos”. “No somos extraterrestres”, enfatiz.

“El presidente Alberto Fernndez coincide con que no queremos los delincuentes ac, pero si tengo tres das para expulsarlo y me presentan un recurso de amparo y empieza a demorarse, la medida (del decreto de 2017) no sirve: fue brillantina, un acto de marketing”, critic.

La funcionario explic que, “dependiendo de cada pas, chequeamos diferentes bases: en el caso de Colombia, chequeamos cuatro bases” y sostuvo que “no es que entra un narcotraficante caminando por Ezeiza y no pasa nada”.

“A los narcos no los sacaron del pas los ltimos cuatro aos porque presentaron recursos de amparo y la Justicia les dio lugar”, indic Carignano.

En tanto, mencion que “los tres das corran tanto para quien lavaba copas en un bar que lo encontraron sin documento porque no saba tramitarlo como para el narco que seguramente ya tena un abogado a mano con recurso de amparo presentado para evitar la expulsin”.

“Los recursos de amparo presentados fueron tres en 2016 cuando todava estaba vigente la ley y, en los tres aos que se implement el DNU, de los 2.441 que decan que echaron en tres aos, 1.500 ya estaban cumpliendo condena y el resto eran personas que encontraron sin documentacin y no tenan plata para un abogado que presentara un amparo”, aadi.