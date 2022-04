la oposición tildó al Gobierno de irresponsables por el 6.7% – NCN

La inflación de marzo fue de 6.7% según datos del INDEC, la más alta de los últimos 20 años en el país. Ante la noticia, legisladores de Juntos por el Cambio y de otras fuerzas políticas criticaron al Gobierno y entre otras cosas pidieron que se defina un plan económico para el país.

Después de que se difundiera el número, la oposición salió a pedir un “plan económico serio” y también coincidieron en que el oficialismo está más ocupado en las peleas internas que en solucionar el problema de la inflación.

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado nacional Mario Negri (UCR-Córdoba) quien expresó:

“Inflación de marzo 6,7%, la más alta desde abril 2002 por el Plan Platita que inventaron para ganar elecciones que perdieron. Como el kirchnerismo sin plata no funciona, la fabricaron. Y como tampoco funcionó, desatan una interna despiadada, ponen en jaque al país. Irresponsables”.

El gobierno del Frente de Todos bate dos récords a la vez. La mayor inflación mensual desde que arrancó la gestión (6.7 por ciento) y el mayor nivel de tensión interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Coincidencia? Para nada. Siembran incertidumbre y cosechan zozobra https://t.co/uTFrfVmxSw — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 13, 2022

Por su parte, el diputado radical Ricardo López Murphy también se pronunció a través de Twitter:

“La incapacidad del Gobierno kirchnerista es tan grande que en el Presupuesto 2022 proyectaban una inflación anual del 33%. Una meta irrisoria que todos sabíamos era imposible de cumplir. El 16.1% de inflación en lo que va del año lo padecen todos los argentinos. El número de inflación acumulada entre enero y marzo se da con cepo cambiario, con tarifas congeladas y con el dólar atrasado. Es un bochorno”.

Y agregó: “La Argentina debe cambiar su rumbo para recomponer la situación económica que tanto afecta a las familias de todo el país. Hay que dejar de lado las viejas recetas kirchneristas que lo único que hacen es hundirnos en una crisis más severa. El camino es achicando el gasto y eliminando impuestos para que todos los sectores aumenten su productividad. La Argentina necesita una revolución capitalista: reformas tributarias, sociales, previsionales, laborales. Solo así saldremos de tanta decadencia”.

La incapacidad del Gobierno kirchnerista es tan grande que en el Presupuesto 2022 proyectaban una inflación anual del 33%. Una meta irrisoria, que todos sabíamos era imposible de cumplir. El 16.1% de inflación en lo que va del año lo padecen todos los argentinos. pic.twitter.com/LBd7T5kTUd — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) April 13, 2022

A su vez, Waldo Wolff culpó a las internas del Frente de Todos y exigió que se hagan cargo: “El INDEC muestra lo que mes a mes sentimos los argentinos. Que Massa, Cristina y Alberto están rompiendo todos los contratos sociales. Y como no hay plan, aparece la pelea con la Justicia, con CABA y entre ellos para desmarcarse. Hay hambre, pobreza y frustración. Háganse cargo”.

Mientras tanto, el diputado libertario José Luis Espert tuiteó: “6.7% de inflación en marzo, arriba del 100% anualizado. Freídos”.

“El anuncio del 6,7% de inflación en marzo no hace más que confirmar que no existe un plan macroeconómico, no hay un rumbo. Improvisan y aplican parches que solo agravan el problema”, advirtió el jefe del bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo.

Asimismo, agregó: “Es un problema histórico la inflación, es cierto. También es cierto que el kirchnerismo no hizo más que profundizarlo, con recetas que fracasaron en el pasado y fracasan ahora. Como el cepo a la carne que provocó el aumento del precio en las góndolas”.

Por su parte, la radical Gabriela Lena manifestó: “La inflación de marzo fue del 6,7%, la más alta de los últimos 20 años. Mientras tanto; el presidente y la vicepresidenta se dedican a profundizar sus diferencias internas en vez de trabajar por solucionar los problemas de los argentinos”.

También opinó el diputado nacional Alejandro Cacace, que en sus redes sociales escribió: “6,7% de inflación en un sólo mes. El problema se agrava. Los precios devoran el poder adquisitivo de los argentinos cada vez a mayor velocidad. La falta de estabilidad impide nuestro desarrollo. Es hora que nos animemos a discutir las reformas que hacen falta para resolver”.

También se sumó el dirigente de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo quien señaló: “La mayor inflación en un mes de los últimos 20 años. Un golpe tremendo para el bolsillo de los laburantes”, y pidió que se “dejen de joder de una vez por todas con la interna pónganse a trabajar en serio en este tema”.