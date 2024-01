la oposición volvió a reclamar la presencia de Caputo, Sturzenegger y Posse – NCN

Desde las 10 de la mañana de este lunes, los diputados que se encuentran tratando en comisión la “Ley Ómnibus” recibieron a miembros de la sociedad civil y organizaciones que expusieron para continuar con el tratamiento de la normativa. La lista de expositores incluye a más de 60 personas de distintas áreas: representantes de pymes y empresas, científicos, médicos, sindicalistas, miembros de cámaras pesqueras, entre otros. Asimismo, diputados de la oposición rechazaron la “extorsión” y reclamaron nuevamente por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y de Federico Sturzenegger, a quien se atribuye la autoría del ambicioso proyecto.

De esta manera, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó “la necesidad imprescindible que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y a quien todos indican como redactor de esta iniciativa, Sturzenegger vengan a este plenario. Es insólito que no vengan, hay que terminar con el blindaje que le están poniendo a estos funcionarios. No hay que dejar que se oculten, ni hay que favorecer que se oculten”.

“El fin de semana hubo nuevos aprietes y presiones del presidente de la Nación para con este Congreso, después de hablar de espaldas al Congreso, después de tratar de coimeros a los legisladores que tratan de realizar cambios, después de tratar de ‘idiotas útiles’ a aquellos que plantean una estrategia parlamentaria distinta”, añadió. “No somos nosotros los que estamos intentando entrar en mesa de negociación con el oficialismo, así que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que están pasando. No solamente no sabemos quién escribió este proyecto, porque no viene a defenderlo, sino que tampoco sabemos en dónde se está debatiendo el dictamen, porque acá no es”, completó.

Martínez remarcó que “¿otra vez volvemos a la Argentina donde en oscuros hoteles pagados por empresarios se discute el destino de los derechos y de los intereses del pueblo argentino? ¿Otra vez volvemos a esa Argentina? Si hay algo que discutir, si hay algo que trabajar, es aquí en el plenario de comisiones”.

En tanto, la radical Carla Carrizo señaló que “la verdad que si el cambio que quieren liderar es el cambio del miedo, la extorsión y el temor, no es por ahí donde vamos a poder garantizar acompañamiento o gobernabilidad parlamentaria. Oficien para que el presidente entienda cuál es el lenguaje democrático en Argentina, si de verdad quiere liderar un cambio que vaya hacia el futuro y no hacia el pasado”.

Por otra parte, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, agregó que “tiene que estar el equipo económico, el oficial y el extraoficial. Caputo y Sturzenegger tienen que venir a exponer y la política económica de conjunto tiene que ser lo que guíe este debate, porque si la principal extorsión que está haciendo el presidente de la Nación es que si no se discute la ley ómnibus se descalabra la economía, sería muy raro que hayamos escuchado a la ministra Bullrich, al ministro Cúneo Libarona, al secretario de Educación, etc., y no podamos escuchar a lo que hace la clave del proyecto, que es lo que dice el presidente. Hay una contradicción”.