La orden de Cristina Kirchner a Alberto Fernández: “Hacele caso a Kicillof”

Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

En un nuevo programa de “La Mirada” por Canal 26, el periodista Roberto García se refirió nuevamente a la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

El conductor comenzó con su habitual editorial sentenciando que el pleito entre el presidente y la vicepresidente está “terminado”. Y agregó “ella le demostró a Alberto que no es el elegido para el segundo gobierno del kirchnerismo, siempre y cuando el Frente de Todos gane las elecciones en 2023″.

En ese sentido, el periodista reveló la orden que habría realizado la ex presidente de la Nación al actual mandatario en base a las próximas decisiones políticas: “Hacele caso a Kicillof”. Muchos afirman que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires quien participa y es consultado sobre las decisiones económicas del país.

Si bien la orden fue dirigida a Alberto Fernández, también caería sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, en base a las decisiones en materia económica como las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París.

