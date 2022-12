La Organización Trump fue condenada por fraude fiscal por la Justicia

Un tribunal de Nueva York declaró este martes culpable de fraude y evasión fiscal a dos empresas de la Organización Trump, el holding familiar del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, informaron fuentes judiciales.

El jurado encontró a las compañías Trump Corp. y Trump Payroll Corp. culpables de “todos los cargos” que enfrentaban, afirmó el fiscal del distrito Manhattan Alvin Bragg en Twitter.

Ambas firmas estaban acusadas de múltiples cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales en relación con un esquema que durante 15 años no reportó ni pagó impuestos sobre la compensación de sus altos ejecutivos.

Trump y sus familiares no fueron acusados en este caso, pero los fiscales sostuvieron reiteradamente durante el proceso que existió una conexión entre el expresidente y los beneficios otorgados a ciertos ejecutivos.

Entre esos beneficios figuraron departamentos financiados por las empresas, alquiler de automóviles y gastos personales, según la televisora CNN en Español.

@realDonaldTrump‘s real estate company, The Trump Organisation, has been convicted of tax fraud by a jury in New York. pic.twitter.com/ZzJKJduOXt

— 10 News First (@10NewsFirst) December 6, 2022