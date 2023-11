La OTAN confía en que el conflicto palestino-israelí no se extienda a la región

Los cancilleres de los Estados miembros de la OTAN manifestaron este martes la esperanza de que el conflicto en la Franja de Gaza entre entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel no se extienda a otros países de la región de Medio Oriente.

«Los aliados saludan la prórroga de la pausa en las hostilidades, la liberación de los rehenes y la posibilidad de entregar ayuda humanitaria adicional a Gaza (…). Es importante para nosotros que este conflicto no devenga en un conflicto regional mayor», dijo el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. en una rueda de prensa celebrada al término del primer día de la reunión ministerial en Bruselas, citado por la agencia Sputnik.

Según Stoltenberg, aunque la OTAN no está involucrada como organización en la solución directa del conflicto que se desató el mes pasado, muchos aliados del bloque desempeñan un papel activo en ese proceso. Al mismo tiempo, la alianza coopera con varios países de la región.

«Estamos presentes en Oriente Medio, en particular, en Irak, donde tenemos una misión de entrenamiento. Tenemos una estrecha asociación con muchos Estados árabes, los países del Golfo Pérsico, el Norte de África, con Jordania», subrayó.

Stoltenberg anunció además que en un futuro próximo planea visitar la región del Golfo Pérsico «para reunirse con los socios».

#NATO Foreign Ministers are meeting to address pressing security issues. Today we discussed deterrence & defence, continued support to #Ukraine & our partnerships. We also addressed the crisis in the Middle East. I hope it will be possible to further extend the pause in Gaza. pic.twitter.com/MCefavoGqX

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 28, 2023