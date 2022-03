La OTAN refuerza con cuatro batallones la frontera con Ucrania y Moscú amenaza con defenderse con armas nucleares

La guerra no es estable, está llena de matices y además de cruenta es tramposa. No hay momentos de calma aunque pueda parecerlos y Rusia, que sigue atacando las grandes ciudades, insiste en que tiene ases en la manga. Frente a eso, la OTAN acordará desplegar cuatro nuevos batallones de combate en el flanco oriental, en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, para proteger la frontera con Ucrania. «Vamos a desplegarlos tanto tiempo como sea necesario», sostuvo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, horas antes de que los líderes se vean en Bruselas para pactar una nueva fase de respuesta ante Vladimir Putin. Mientras, la amenaza nuclear sigue sobrevolando el panorama.

Aunque parezca que Moscú está en una fase de rearme, la realidad no es tanto esa. Los bombardeos y los asedios no solo no disminuyen, sino que se han incrementado. Las acusaciones entre ambos bandos permanecen estancadas en el continuo combate y enfrentamiento militar. En este sentido, el secretario de prensa del Gobierno ruso, Dmitry Peskov, reconoció este martes que continúan los planes fijados por Rusia en Ucrania y que su país no descarta el uso de armamento nuclear si se encuentra ante una «amenaza existencial».

En una entrevista con el canal estadounidense CNN, Peskov respondió que «si se da una amenaza existencial, entonces podría ser», al ser preguntado bajo qué circunstancias el Kremlin usaría su potencial nuclear. La posibilidad de desatar un conflicto nuclear que derivase en la Tercera Guerra Mundial es uno de los argumentos más recurrentes del Gobierno estadounidense para rechazar una participación directa en la guerra en Ucrania. Pero Biden mantiene las alarmas encendidas y aseguró que el uso de armas químicas por parte del Kremlin sobre territorio ucraniano «es una amenaza real». La OTAN, por su parte, avisó este martes de que el uso de armas químicas o nucleares «cambia el curso del conflicto» y se muestra «preparada» para ayudar a Ucrania también en este sentido.

Las autoridades ucranianas avisaron de que el uso de armas químicas ya es una realidad y acusaron a las tropas rusas de emplear «fósforo blanco» en un ataque que perpetraron cerca de la capital. «El 22 de marzo, tarde por la noche, los invasores rusos utilizaron fósforo prohibido en los suburbios noroccidentales de Kiev,» afirmó el alcalde de Irpin, Oleksandr Markushyn, en su canal de Telegram. Se trata de una sustancia prohibida según la Convención de Armas Químicas de 1997.

En cuanto a la situación en el terreno, Zelenski denunció la «captura» por parte de Rusia de una columna humanitaria que se dirigía a Mariúpol donde unas 100.000 personas viven en condiciones «infrahumanas» en «un bloqueo completo. Sin comida, sin agua, sin medicinas. Bajo constante bombardeo». El presidente ucraniano asegura que durante más de una semana han tratado de organizar corredores humanitarios estables para los residentes de Mariúpol, pero que casi todos sus intentos son «frustrados por los ocupantes rusos mediante bombardeos o terror deliberado». La ciudad, de hecho, está casi completamente borrada del mapa.

«La invasión del presidente Vladimir Putin es brutal y el sufrimiento humano es horrible y doloroso de presenciar. Estamos decididos a hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania«, expresó Stoltenberg, mientras la desesperación se apodera cada vez más del Gobierno de Volodimir Zelenski. «El Ejército ruso no distingue de objetivos, destruyen todo, sea barrios residenciales, hospitales, escuelas, universidades, queman almacenes con alimentos, medicinas, queman todo. No prestan atención a conceptos como crímenes de guerra. Trajeron el terror a tierra ucraniana», expresó en un discurso ante la Asamblea Nacional francesa, en el que además agradeció los esfuerzos de Macron para la mediación.

Y es que la situación humanitaria es dramática. La cifra de refugiados supera ya los 3,5 millones de personas y si se suman los desplazados internos la cifra asciende hasta más de 10 millones. La OMS, de hecho, pide minimizar el riesgo de accidente químico o nuclear en Ucrania y alerta de que la deriva es casi irreversible en muchos puntos del país. «La situación es grave especialmente en Mariúpol y Bucha. La perturbación de los servicios y el desabastecimiento en Ucrania está exponiendo a un riesgo extremo a personas que padecen enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, VIH o tuberculosis, que figuran entre las principales causas de mortalidad en el país», revelaron.

En el frente energético, de alto voltaje para Europa, Putin también se mueve. Rusia tiene la intención de exigir el pago en rublos por las compras de gas ruso «a todos los estados hostiles», aquellos que han implementado sanciones contra el país y entre los que figuran los miembros de la Unión Europea, así como Estados Unidos o Reino Unido. No obstante, el presidente ruso indicó que el país continuará suministrando gas de acuerdo con los volúmenes y los precios establecidos en los contratos.