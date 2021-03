La otra víctima de la guerra siria: una economía diezmada y dependiente de socios externos – Télam

La pandemia de coronavirus profundiz la devastacin en Siria.

El costo humano de diez aos de combates y crmenes de guerra en Siria es incalculable, pero la destruccin de la economa de un pas que supo ser una potencia regional en Medio Oriente es ms concreta: ms del 70% de la poblacin est endeudada y necesita ayuda para subsistir, el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo dos tercios y el costo de la reconstruccin se estima en ms de 23 PBI.

A finales del ao pasado, el Gobierno de Bashar al Assad present su presupuesto ms bajo, con una cada del gasto real per cpita del 70% desde el inicio del conflicto y ms de un 82% dedicado a gasto corriente, es decir, con casi nula posibilidad de invertir en la tan prometida y necesaria reconstruccin.

Segn un anlisis del Centro Sirio para la Investigacin de Polticas, la porcin de los ingresos del Estado que provena de impuestos pas de representar dos tercios antes de la guerra a solo un tercio en 2019, principalmente por el derrumbe del 90% de la produccin petrolera en las zonas controladas por el Gobierno y del consumo y la actividad en general en el pas. Ya hace dos aos, la ONU estimaba que ms del 80% de la poblacin viva en “la pobreza extrema”.

En otras palabras, tras diez aos de guerra y con una infraestructura productiva y de servicios en gran parte destruida o al menos daada, el Estado sirio puede haber ganado la guerra militar, pero perdi sin dudas la econmica y ahora no tiene dinero para recuperarse.

“Siria nunca quiso recibir un prstamo del Banco Mundial como poltica para mantenerse independiente. Incluso en los aos ms difciles, como en los 80, cuando tuvo una crisis muy grande, nunca intent conseguir crditos internacionales y no lo van a hacer tampoco ahora. Existen lneas de crditos, pero brindadas por el Gobierno iran”, explic a Tlam el profesor de Economa del Hampshire College de Estados Unidos y el experto lder de la Comisin Social y Econmica de la ONU para la Agenda Nacional para el Futuro de Siria en Asia Occidental entre 2014 y 2018, Omar Dahi.

El acadmico nacido en Damasco tambin destac que, antes de la guerra, Siria era un pas poco endeudado, con una deuda pblica que representaba alrededor del 25% de su PBI en 2010.

“Ahora no se sabe exactamente cunto es, pero es mucho mayor, y adems hubo una prdida grande de reservas, que eran muy significativas. Su situacin econmica se deterior con el conflicto, los cierres por la pandemia, las sanciones y finalmente con la crisis financiera de Lbano, uno de los pases vecinos que alberga a ms sirios que trabajan y mandaban dinero en forma de remesas. Eso tambin se cort”, explic.

Las cifras de la guerra se han repetido muchas veces: ms 500.000 muertos, ms de 5,6 millones de refugiados principalmente en naciones vecinas y 6,6 millones de desplazados que tambin tuvieron que abandonar sus hogares pero se quedaron dentro del pas, muchos en campamentos asistidos por organizadas humanitarias.

Pero detrs de ellas se esconden heridas ms profundas que hacen an ms difcil reconstruir el pas: una masiva fuga de cerebros y de capitales de empresarios locales que an no tienen ningn inters o razn para volver, y, dado que ms de la mitad de la poblacin tuvo que abandonar su casa y vive de manera precaria e inestable dentro o fuera del pas, una gran parte de los jvenes sirios tendr o tuvo una peor educacin que sus padres.

“Cuando algunas fbricas sirias fueron destruidas, mucha gente mud sus fbricas y talleres, pero no solo a la capital (Damasco), sino tambin a Turqua, Egipto, Argelia o Jordania. La industria y manufactura siria se convirti en uno de los inversores ms grandes para instalar compaas en Turqua o Egipto entre 2012 y 2019. Todo ese capital se fue de Siria”, explic Dahi.

“Ahora el pas est experimentando una importacin de capitales. -continu- Los dos mayores inversores extranjeros son Irn y Rusia. Hoy hay muchas empresas rusas, la ms importante es Soyuzneftegaz, que originalmente era subsidiaria de Gazprom y que ahora es una importante empresa de ingeniera de la construccin y que se convirti en un actor principal de la economa siria. Est expandindose en uno de los sectores ms lucrativos de Siria que es que el sector de fosfatos, pero tambin el manejo del ms importante puerto sirio va a estar en manos de esta compaa los prximos 50 aos”.

“Tambin hay empresas iranes invirtiendo. Pero hay un obstculo a todas estas inversiones que es la propia guerra y las sanciones occidentales. Esto resulta en una economa profundamente sofocada. Por eso, ahora hay una disputa no solo de influencia poltica sino econmica de Irn y Rusia en Siria, y muchas empresas rusas e iranes se estn disputando los contratos. Sin embargo, el capital en Siria es muy limitado, si ves los otros pases de la zona, tienen una infraestructura que en Siria ya no est”, agreg.

Para Dahi, a nivel nacional, “la escala de la destruccin es incalculable”; sin embargo, la devastacin y la incipiente reconstruccin no es pareja en todo el territorio.

“Lo que vemos ahora es una particin muy grande a nivel econmico y poltico, donde algunas reas estn muy degradadas como en el Noreste en la frontera con Irak y el Kurdistn, y otras como en el Norte en el lmite con Turqua, donde los turcos estn afrontando gastos mdicos y educacionales. Eso le va a costar mucho a Siria, si quiere volver a ser un pas unificado. Por ejemplo, en el Noreste hay muchos proyectos y organizaciones estadounidenses trabajando e invirtiendo, pero hay sanciones econmicas muy grandes por parte de Washington para el resto del pas. Entonces, es ms que econmica la fragmentacin porque se van construyendo sentidos de pertenencia diferenciados”, concluy el economista sirio.