La oveja negra

Hoy por hoy –siempre según los analistas- Trump renovará su presidencia en noviembre. Hasta el martes, otra oveja negra como lo fuera el actual Presidente: el progresista demócrata Bernardo Sanders. Este rebelde con causa deja de ser un candidato cuasi testimonial y sus ideas –consideradas extremas por los fuertes sectores conservadores y de su propio partido- se arrimaron hasta lo imprevisto. Al fin de cuentas es un dato a futuro. En una sociedad compleja y renuente a posiciones que suelen ser consideradas de izquierda, la palabra final la tendrá el ex vicepresidente Joe Bilden. Y se alejaron las chances de 15 de Peter Buttigieg, Michel Bloomberg y Elizabeth Warren.

Sanders ejerce la senaduría desde enero de 2015. En 1981, ganó por primera vez la alcaldía de Burlington, -la ciudad más grande de Vermont- como independiente. Fue reelegido tres veces. En 1990, obtuvo el puesto para representar el Distrito congresional mayor de Vermont. En 1991, Sanders fundó el grupo Congresional Progresista. En el parlamento estuvo por años antes de ser elegido como senador en 2006. En 2012, revalidó su puesto con un amplio margen obteniendo casi el 71 % del voto popular.

Bernie Sanders fue vehemente opositor de la Guerra de Irak desde y armó una cruzada contra la extensión de los recortes de impuestos de George W. Bush en 2010. Sanders sostiene posturas progresistas en asuntos como la igualdad. Apoya la asistencia universal de salud, la baja laboral por maternidad, el cambio climático, los derechos LGTB y la reforma para la financiación de campañas políticas. Promueve libertades y derechos civiles. Es crítico con la discriminación racial en el sistema de justicia y políticas de vigilancia masiva como la Ley «Patriota» de los EE.UU. y el programa de vigilancia de la NSA.

Sus definiciones han calado en la opinión pública: «Trump exacerbó las divisiones que ya estaban y las incorporó aún más fuertemente en la fibra de la política estadounidense… Es probable que las elecciones estén reñidas, como la última vez. Es posible que se dé el mismo escenario, donde el candidato demócrata gana más votos, pero el colegio electoral funciona a favor del presidente. Los mismos estados que fueron cruciales hace cuatro años probablemente lo serán este año. Es muy temprano para saber qué pasará. También dependerá de a quién nominen los demócratas. La interna demócrata se parece a la primaria hace cuatro años, cuando teníamos una gran cantidad de candidatos. Comenzó a tomar forma muy rápidamente, y eso es posible que también ocurra esta vez. Es posible que se estire durante mucho tiempo, aunque es posible que alguien se consolide rápidamente.”

“-Los demócratas buscan alguien que pueda derrotar a Trump. Y después, sí, hay una serie de temas en los que muchos ponen pasión. Se preocupan por el medio ambiente, odian lo que hizo Trump. Se preocupan por la salud, están divididos sobre cómo llegar a lo que quieren, pero todos aspiran a una mejor salud para todos. Los llamados «moderados» y «liberales» tienen más en común sobre los temas que diferencias. Al final, se unirán. La campaña siempre se ve más fracturada que el final. La mayoría de los demócratas se unirán en torno al candidato ganador, sin importar quién sea.”

“- No creo que haya ningún candidato que no sea elegible. Si hubieras pensado eso hace cuatro años, habrías aprendido la lección. Si te hubieras preguntado antes de las elecciones quién era el menos elegible, probablemente habrías dicho «tal vez este tipo Trump». Una de las cosas que aprendimos es que si puedes lograr que las cosas se alineen de la manera correcta, ganas.”

“-La elección va a ser sobre la dirección del país. Creo que hay mucho en juego, porque los republicanos y los demócratas están fuertemente divididos sobre cualquier tema importante que enfrentamos, ya sea el medio ambiente, la atención médica o la inmigración. Las dos partes tienen enfoques muy diferentes. Esta elección tendrá consecuencias. Si ganan los demócratas, intentarán revertir el curso de muchas de las cosas que hizo Trump. Si ganan los republicanos, irán a toda velocidad hacia adelante, aún más rápido, en la misma dirección. No habrá nada que frene a Trump. Estará mucho más envalentonado y fortalecido. Entonces va a ser una elección con muchas consecuencias.

-“Trump aceleró muchas de las tendencias que estaban vigentes desde hace un tiempo, especialmente la división y el partidismo negativo. Comenzó a acelerarse en los años de Bill Clinton. Trump, de alguna manera, fue una combinación de todo eso, y lo llevó a otro nivel. Antes de él, todos los presidentes al menos decían que querían buscar al otro lado y unificar el país. Trump ni siquiera lo intenta. Su estrategia desde el principio ha sido encender la base, ignorar a los demás y atacar brutalmente a cualquiera que vea que no esté de su lado al 100%. Eso es diferente. Si es reelegido, eso se convierte en una lección para futuros presidentes. Si pierde, puede mitigar la idea de que no hay que buscar al otro lado, y al menos hay que intentarlo. No es que la política norteamericana se movía en una dirección y luego Trump fue elegido y todo cambió. No es saludable para la democracia si grandes proporciones de personas piensan que el otro lado está arruinando nuestro país, y eso es lo que tenemos ahora. Y es aterrador.”