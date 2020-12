LA PACIENCIA SE ACABA. | 7 miradas

“China ha internacionalizado su propia estrategia de desarrollo, ya que sufre escasez grande de recursos naturales, salvo abundancia es el carbón. Se quedaron sin petróleo en 1993. Su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 llevo a un nivel más alto sus exportaciones de manufacturas industriales. Así estalló la necesidad china de cobre y materias primas.”

“Cuatro países sacaron una enorme ventaja de esta demanda: Argentina, Brasil, Chile y Perú. Obviamente, Ecuador y Venezuela obtuvieron un montón de préstamos de China por petróleo, aunque quedaron rezagados en el pago de sus deudas. Ecuador entregó a China básicamente el 90% de su producción petrolera hasta 2024. Aún así no es predatoria. China en las Américas, gana corazones y mentes pragmáticamente. Desde enero de 2016, Estados Unidos tuvo una administración que fue discriminatoria con América Latina. China ha sido diplomática, negociable, se unió al BID, a la OEA, dejó en claro que está para quedarse en América Latina. Cumplirá un rol desarrollista, distante del relato de Washington que “China intenta invadir la hegemonía estadounidense en el Hemisferio Occidental.”

“A los chinos no les gusta la inflación ni la política macroeconómica deficientes. Argentina ha tenido mucho de eso. Los chinos fueron más flexibles con el swap de monedas con Argentina que con cualquier otro país. China ha sido generosa con Argentina. Pero su paciencia se acabará porque muchos países están urgidos ahora. Continuará involucrándose en proyectos de infraestructura. La construcción de trenes es muy buena. Veo muchas oportunidades. Argentina tiene energía y eso es lo que ellos quieren. Una cuestión que sería muy exitosa sería reformar y modernizar el sector energético. Desafortunadamente, el futuro argentino con China seguirá siendo en las industrias extractivas y en las materias primas. La cuestión es cómo monetizar los recursos y administrarlos bien.”

“Una cosa que es esencial es saber negociar con los chinos. Si ellos quieren traer todos los trabajadores, ingenieros y constructores, digan que no. Si dejas, los chinos traerán todos los ingenieros, como hicieron con esas dos represas en la Patagonia. No me digan que Argentina no tiene los ingenieros y las capacidades para construirlas. Creo que algunos países temen que si dicen que no, los chinos no vendrán a invertir. Pero vendrán.”

“ El problema es que Argentina no ha gastado bien ese dinero. Los Kirchner los gastaron en subsidios para que la gente los votara. Millones de dólares en subsidios para el petróleo y la energía se fueron por las cañerías. A nivel regional, creo que habrá una crisis de deuda en América Latina relacionada con la enorme depresión económica mundial. Los países tendrán dificultad para pagar sus deudas. Y uno de los problemas es que Latinoamérica está contando con que China sea un prestamista de última instancia. Y no creo que eso esté dentro de las capacidades de China porque África también está sufriendo. La deuda que Argentina, Brasil, México, Perú, Ecuador y Venezuela tienen con China es grande. China reestructurará bilateralmente, reducirá intereses, prorrogará vencimientos. China no será un prestamista de última instancia, pero aliviará el sufrimiento de países endeudados.”

Son opiniones de Carol Wise, profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Southern California. Estudia economía política internacional aplicada a la relación entre Estados Unidos, China y América Latina. Cree que la presencia de Beijing en el Hemisferio Occidental complementa y no amenaza la hegemonía estadounidense

“A Perú y Chile la relación facilitó sus reformas políticas y económicas positivas. No es el caso de Argentina, Brasil y México, que aún no definen del todo su vínculo con el imperio asiático.”

“La hegemonía se basa en el poder, que es económico y militar. Estados Unidos y China están cabeza a cabeza (en un nivel muy bajo) en la venta de armas a Latinoamérica. ¿Consideramos que la transferencia de armas por 2.600 millones de dólares al año es una amenaza? No. Ese es el lado militar de la hegemonía y el poder en las relaciones internacionales. En el aspecto económico, los vínculos que Estados Unidos tiene con América Latina son muy fuertes. En 2018 la inversión extranjera directa de Estados Unidos en la región alcanzó un billón de dólares. Eso es mucho. El comercio totalizó 900 mil millones por año, mientras que el intercambio comercial de la región con China está todavía en 260 mil millones y la inversión extranjera directa china es de 925 mil millones. Los préstamos chinos en el período desde 2003 hasta la actualidad son de alrededor de 150 mil millones de dólares. China se está convirtiendo en un acreedor de crédito, tiene una fuerte presencia en la región en términos de extracción de recursos naturales y crecientemente en infraestructura. Pero no está cerca de ser tan fuerte como Estados Unidos.”

“La complementariedad de las dos superpotencias tiene dos aspectos: 1) Mucha de esa inversión de EE.UU. en América Latina es en servicios y manufacturas y también el comercio se centra en servicios y manufacturas; y 2) La inversión de China en América Latina es en infraestructura y recursos naturales. China no está compitiendo en sectores que le importen a Estados Unidos. Las grandes compañías estadounidenses, las de los países del G7 y de la OCDE no hacen más obras de infraestructura. Han dejado ese negocio hace mucho tiempo. Y China lo está haciendo. Está cubriendo una brecha. Básicamente, es una buena noticia que China esté en la región. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo: que es neoimperialismo y explotación. Pero, ¿cómo eso puede ser eso peor que lo que está haciendo EE.UU. en la actualidad?”