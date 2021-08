La Pampa: Estatales acordaron nueva suba salarial con revisión en noviembre

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa) aceptó la oferta de recomposición salarial del Gobierno de Mariano Arcioni, compuesta por un incremento del 14% en dos tramos iguales para los meses de septiembre (7%) y noviembre (7%), y una revisión este último mes.

En el encuentro paritario, el gremio mayoritario de los estatales provinciales había planteado la necesidad que la propuesta fuera superadora a la anterior y se fijara una revisión, con el objetivo de “cerrar un salario que supere a la inflación”.

En este sentido, la organización sindical precisó a través de un comunicado que “la pauta ofrecida cumple con el análisis debatido en el plenario de Secretarios Generales y en las Asambleas de Seccionales”.

El presente acuerdo representa un 46,19% de aumento real de bolsillo, contemplando el aumento del FONID, el incremento salarial y el aporte por conectividad para el mes de noviembre.

“Destacamos de esta negociación el valor del acuerdo paritario, la cláusula de revisión que posibilite superar la inflación, el incremento del incentivo docente y la conectividad lograda en la PND, el aumento de las asignaciones familiares del 50%, y que las subas sean totalmente remunerativas y bonificables para toda la escala docente”, detalló el gremio.

Cabe recordar que la semana pasada el Ejecutivo provincial había ofrecido un 12% y el incremento del 50% en asignaciones familiares, y ahora elevó 2 puntos más aquella oferta.

Por su parte, el representante de la cartera económica, Adrián García, destacó que “el compromiso asumido es que los salarios de los empleados públicos no sólo no pierdan frente a la inflación, sino que tengan un incremento real. Este compromiso es fundamental porque implica la posibilidad de cerrar el año con un salario que no empate, sino supere la inflación”.