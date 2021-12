LA PAMPA – Se explicó el procedimiento licitatorio de «Medanito» a raíz de un proyecto de la oposición – NCN

Se conformó una reunión informativa con la presencia de la Comisión de Preadjudicación para la explotación de “Medanito Sur”, integrada por el ministro de Hacienda Ernesto Franco, el secretario de Energía Matías Toso, la presidenta de Pampetrol María de los Ángeles Roveda y el vice Julio Bargero, quienes concurrieron a la Legislatura por un proyecto de la oposición que solicita información por manifestaciones públicas respecto de supuestas anomalías en el procedimiento licitatorio.

En primer lugar, Francisco Torroba consultó los motivos por los cuáles se declaró desierta la licitación. “Están explicados en el dictamen que ha sido publicado. Principalmente se ha tenido en consideración que la oferta no se ajustaba al pliego, en cuestiones técnicas. Esa fue la recomendación para la asamblea que se va a llevar a cabo mañana”, expresó Roveda.

El diputado solicitó que se especifiquen las características del yacimiento. “Lo que se estaba buscando era una asociación pública-privada con unas exigencias que no son fáciles ni accesibles, pero para la calidad del área era lo que se necesitaba. Estamos exigiendo una regalía del 20%, una participación de Pampetrol de al menos el 20%, trabajos mínimos en 4 pozos, exploración secundaria, exploración en partes remanentes”, comenzó a explicar la presidenta de Pampetrol.

“Es un área que tiene 67 pozos y actualmente tiene 47 pozos en producción, y las inversiones son muy necesarias porque esa área tiene un declive que es difícil de mantener, y Pampetrol lo ha hecho, pero ha optimizado todos los recursos a los efectos de poder llevarlo adelante. En este caso lo que nos sucede es que las inversiones hay que hacerlas. La licitación tenía esa mirada”, dijo.

“Para eso fuimos –siguió Roveda- a buscar un financiamiento hacia una asociación con otra empresa, en la que pedíamos estos requisitos mínimos y a su vez los proyectos de generación de energía. También había otro interés que eran las energías limpias; entonces era una verdadera reconversión energética, y eso fue lo que se pretendió con esta licitación”.

¿Por qué ha habido tan poco interés de la industria petrolera por participar en esta licitación?, consultó Torroba y Roveda respondió: “La exigencias del pliego ya implican que no va a venir cualquier empresa. Por ejemplo, es un área que tiene un 20% de regalías cuando en cualquiera otra área se solicita un 12%. Además se exigen inversiones enseguida uno firma el contrato, en un período de 2 años”.

Por su parte, Toso agregó que “hay algunos puntos fundamentales que considerábamos que no se adaptaban a las exigencias. Uno de ellos tiene que ver con el proyecto de generación de energía eléctrica, que exigía que la empresa se hiciera cargo del costo y en la oferta la empresa trasladaba ese costo a Pampetrol, lo cual considerábamos que no correspondía”.

El funcionario indicó que “no hubo una irregularidad en el hecho de valorar la oferta, sino que nosotros la estudiamos porque el pliego indicaba que había que estudiarla. En caso de que la empresa hubiera cumplido todos los requisitos del pliego, si nosotros adjudicábamos con esa empresa, nos íbamos a encontrar con un problema en el contrato, que replanteaba la necesidad de que la empresa adjudicataria asuma la operación de inmediato, con lo cual la empresa pedía que Pampetrol opere el área en los primeros 180 días hasta que complete su trámite de inscripción”.

Y esa –señaló Toso- es una condición que en el mercado petrolero es perfectamente común, pero no en este pliego. Aceptar esa condición hubiese implicado modificar las condiciones del contrato del pliego, y eso no correspondía”, concluyó.