LA PAMPA – Senador acusó al gobierno de Mendoza: «Me armaron una causa»

El senador provincial de Mendoza, Marcelo Romano, que a principios del año pasado fue desaforado por sus pares del Senado mendocino en el marco de una investigación penal en su contra, aseguró ayer que aquella causa fue armada por el gobierno de su provincia por denunciar la corrupción de la obra Portezuelo del Viento.

El hoy precandidato a senador nacional por el Partido Verde explicó en una entrevista con El Ciudadano, un portal de noticias mendocino, cómo fue la causa por la que le retiraron los fueros parlamentarios: «Nosotros hemos sido víctimas del sistema que tiene Mendoza por pelear contra este flagelo, nos sacaron los fueros y se nos inventó y armó una causa judicial».

Para Romano, la «obra del siglo» se convirtió en «el escándalo del siglo». Pues la definió como una obra en la que se «redireccionaron los pliegos». «Nosotros habíamos advertido lo que después sucedió, una sola empresa se quedó con la obra», dijo en relación al único consorcio oferente, capitaneado por Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA).

«Inventaron un procedimiento donde mi hija fue víctima de una persecución policial, a las 6 de la tarde un domingo de elecciones cuando yo era candidato a diputado de la nación con el doctor Lavagna, ese día un patrullero detuvo a mi hija Martina, la hicieron descender del auto, y casualidad del destino justo pasaba, me bajé pregunté que sucedía y desde la policía me dijeron que era un operativo de rutina», recordó.

«Nos dijeron que ya habían encontrado el auto que andaban buscando y nos dejaron ir, al día siguiente, dos policías de ese grupo de efectivos me denunciaron, con que yo los había amenazado que los iba a dejar sin trabajo. Fue una causa evidentemente armada, una contravención qué podría haber sido con un policía que nunca fue, la transformaron una causa para sacarnos los fueros», sostuvo.

«Nosotros sabemos que nos sacaron los fueros justamente por denunciar la corrupción de Portezuelo del Viento», concluyó.

Fuente La Arena