La pandemia desnuda las tensiones internas en la UE – Télam

Tras una cumbre de la Unión Europea (UE) que terminó sin definiciones, tanto el gobierno español como el portugués criticaron hoy a los Países Bajos por su negativa a crear un fondo regional que permita enfrentar la pandemia del coronavirus y por pedir una investigación de los países más afectados que solicitaron la ayuda.

“Wopke Hoekstra (ministro de Finanzas neerlandés), estamos juntos en el mismo barco europeo. Hemos chocado contra un iceberg. Ahora todos corremos los mismos riesgos. No hay tiempo para discusiones sobre supuestos pasajeros de primera o segunda clase. No es momento de defraudar a nuestros ciudadanos. La historia nos juzgará por lo que hagamos ahora”, escribió la canciller española, Arancha González Laya, en su Twitter.

“Estamos en el 2020 no en 2008. La pandemia nos afecta a todos. Para todas nuestras economías. No es el fallo de un sector o de una área geográfica. Lo urgente ahora es luchar contra el Covid-19 mientras mantenemos vivo todo el empleo y la capacidad productiva. Requerirá gasto público masivo por parte de todos los Estados Miembros”, agregó la ministra.

La comparación con la crisis financiera de 2008 y cómo los países más ricos de la UE trataron a los Estados en dificultades ayer se volvió patente. Pero el pico de las reacciones más fuertes fueron para el gobierno de Países Bajos.

Ayer, durante la cumbre regional, el ministro neerlandés Hoekstra fue una de las voces que lideró la negativa de una respuesta económica conjunta a la pandemia y hasta sugirió investigar por qué algunos países no tienen fondos propios suficientes para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus.

No mencionó a ningún país, pero estaba claro que el mensaje estaba dirigido a España e Italia, dos países que estuvieron en crisis económica desde 2008 y que ahora presentan los peores números de la pandemia.

El primero en responderle tras la tensa cumbre fue el primer ministro portugués, el socialista António Costa.

“Ese discurso es repugnante en el marco de la Unión Europea. Esa es la expresión adecuada: re-pug-nant-te, porque no estamos dispuestos a volver a oír a ministros de Finanzas holandeses como ya oímos en 2008, 2009, 2010 y años consecutivos”, sentenció el premier, cuyo país vivió en carne propia la crisis financiera del 2008, según el diario El País.

Costa se refirió indirectamente al ex ministro neerlandés y actual titular del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien hace solo unos días rechazó de manera despectiva en una entrevista la posibilidad de ayudar financieramente a los países que piden asistencia durante esta pandemia.

“El pacto dentro de la zona Euro se basa la confianza. En la crisis del euro, los países del euro del Norte han mostrado su solidaridad con los países en crisis. Como socialdemócrata considero la solidaridad extremadamente importante. Pero quien la exige también tiene obligaciones”, aseguró Dijsselbloem.

“No puedo gastarme todo mi dinero en licor y mujeres y a continuación pedir ayuda. Este principio se aplica a nivel personal, local, nacional e incluso a nivel europeo”, concluyó.

El premier portugués le respondió tanto a Hoekstra como a Dijsselbloem.

“Es hora de comprender que no fue España quien creó el virus ni fue España quien lo importó; el virus infelizmente nos atrapa a todos por igual. Si no nos respetamos todos, los unos a los otros, y si no comprendemos que ante un desafío común tenemos que responder en común, entonces nadie ha comprendido lo que es la UE”, exigió Costa de cara a la próxima cumbre regional en dos semanas.