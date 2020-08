LA PANDEMIA FRIDA KAHLO. | 7 miradas

A los seis años, la gran pintora mexicana fue atrapada por una pandemia: la poliomielitis la dejó renga. A los 18 años en un ómnibus, chocó con un tranvía y se dañó la columna vertebral. Pobre Frida Kahlo, sobre llovido, mojado. Necesitó 31 operaciones para apenas remediarse. Así toda su obra la pintó en la cama. Son como 150 obras. Así mutó sus desgracias personales con una biografía pictórica. Se hizo tiempo para casarse con Diego Rivera, el autor de portentosos frescos, testimonios artísticos y políticos del arte mexicano. Fueron amores tumultuosos, se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar. Se amaban y se traicionaban. Los amores con el exiliado Leon Trotsky, permitieron que la increíble Frida ocupe un lugarcito en la historia soviética.

En los ochentas cada obra costaba unos cien mil dólares. La suba de su obra se debió no solo la increíble calidad de su pintura sino a su vida excéntrica. Se ha hecho un film sobre ella de gran éxito; Madonna hizo sus compritas, bien difundidas por la prensa. En 1995 el romántico Eduardo Constantini compró un auto retrato para su Malba en u$s 2,9 millones. Constantini es un hombre que cuida su dinero y sus inversiones. Mantiene los valores entre sus bienes personales. No Son donaciones. La exhibición pública los valora aún más.

Hace unos dos meses se vendió online una pequeña obra de 20 x25 centímetros con precio semejante, 2,66 millones, multiplicando por seis su estimación de venta.

Otra pequeña pintura con dos desnudos alcanzó los 8 millones. Pesa la historia de Frida, víctima de la peste y protagonista de una vida y una obra formidable. Ella no descansa en paz. Sigue y sigue creciendo.