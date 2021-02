La pausa de Vidal

María Eugenia Vidal eligió el bajo perfil tras abandonar la gobernación. Reiteró las delicias de la conyugal vida hogareña en tanto pasea su cándida sonrisa en las playas veraniegas. A pesar de las críticas de sus compinches que le reclama activarse en este lánguido prólogo de las elecciones de medio término –viene de señalarlo Patricia Bullrich, que encabezará la lista y se encamina a la candidatura presidencial- María Eugenia se toma su tiempo. Y no le va mal, según datos de la consultora Opinaia.

De acuerdo a su medición mensual, la caída en la valoración del presidente Alberto Fernández hizo que Vidal lo superara por primera vez.

Las principales conclusiones de Opinaia son que la popularidad de la gestión Fernández se mantiene estable, pero con una tendencia descendente. Son mayoría quienes evalúan negativamente la acción del gobierno, frente a aquellos que lo valoran positivamente.

Desde octubre hasta enero, Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente político con mejor imagen del país: alcanza un 57% entre quienes lo valoran positivamente y muy positivamente. Su percepción negativa se ubica en el 33%. Descendió un punto desde el mes pasado.

Alberto Fernández mantiene un descenso leve. Su imagen negativa ya llega al 52% y la positiva se mantiene en 47%. Bajó tres puntos.

Para la consultora la caída del Presidente explica en gran medida el ascenso de María Eugenia Vidal, que se convierte según Opinaia en la segunda dirigente con mejor imagen del país.

La actividad de Mauricio Macri en la escena política aumentó su imagen como líder de la oposición, de 43% a 47%. El ex presidente mantiene una imagen negativa de 62%, solo superada por Cristina Kirchner con un 64%.

Solo Horacio Rodríguez Larreta, Roberto Lavagna y María Eugenia Vidal tienen más imagen positiva que negativa. El jefe de Gobierno supera al Presidente por 10 puntos porcentuales.

La imagen del Gobierno nacional sigue en caída desde mayo del 2020, Solo detuvo en noviembre pasado, coincidentemente con la baja de la cotización del dólar paralelo.

La evaluación de la gestión de la pandemia registra el valor más bajo de marzo a esta parte. El acuerdo con el distanciamiento se mantiene estable, en tanto aumenta la preocupación por el virus y el temor a contagiarseaumentó significativamente: de 32 a 40%,

En tanto, en medio de la incertidumbre por la llegada de más dosis, la predisposición a aplicarse una vacuna sufrió una leve caída en comparación con el mes anterior. Al preguntar en forma individual, las vacunas que generan mayor confianza son las de Pfizer y Oxford, mientras que la vacuna de Rusia, y sobre todo Sinopharm, de China, despiertan las mayores dudas.

A su vez, las expectativas sobre la economía no son favorables. Para la mitad de los encuestados la situación económica producto de la pandemia va a ser peor de lo que fue durante el 2020.

Sobre estas cosas estará reflexionando María Eugenia Vidal con vistas a su futuro político, o sea al de sus propias vidas y sueños…: Rodríguez Larreta, Patricia Bullrch, Puerta&Picheto, Martín Losteau, Diego Santilli, etc, etc. etc. Una baraúnda de candidatos. ¿Habrá sorpresas? Claro que sí. Depende de la suerte del Presidente Alberto Fernández y su variada tropa en mantener el poder que detenta.

