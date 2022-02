LA PAZ DE LOS CEMENTERIOS

Ferdinand Amunchásteguy. A medida que avanzan los días, poco es lo que puede advertirse que ocurra en el ámbito judicial. Los procesos que pudieron en otro momento concitar la atención de los ciudadanos, han desaparecido como por arte de magia, del escenario en el que se actuaban. Solo trascienden causas de sangre y cuchillo –como diría algún viejo profesor-, pero nada se conoce de aquellas otras que se vinculan con los verdaderos intereses de la Republica.

Solo se insinúa el mejoramiento de la situación de alguno de los paradigmáticos enemigos del sistema. El “Pata” Medida o el “Caballo Suarez parecen haberse cubierto de bondad y no solo marchan camino de una liberación de sus culpas, sino que comienzan a reclamar la reparación de los daños que se les infirió al haberlos sometido a la Justicia –restitución de sus cargos gremiales, etc.-incluidas las detenciones padecidas.

Mientras tanto, y en el único caso que trascendiese, la ampliación del procesamiento del ya cautelado Baratta ha generado alguna preocupación en el entorno de la Vicepresidente que no ve con comodidad que se consoliden los cargos hacía un tan estrecho colaborador, que compromete a aquellos con los que mantenía vinculación más que funcional.

Lo que sí ha podido advertirse son las diferencias internas dentro del grupo patagónico que nos gobierna, más allá de las situaciones públicas –entre las que se encuentra, como significativo, el alejamiento de Máximo de la presidencia del bloque de diputados del FdT- han comenzado a advertirse diferencias entre los hombres vinculados a los “negocios”. Así parece que “Bochi” Sanfelice –el hombre de los hoteles y las propiedades sureñas- tiene marcadas diferencias con Cristóbal López –hace poco, beneficiado con el alejamiento de la AFIP de la causa en la que se le investigaba por el desvío del impuesto a los combustibles- y se encuentra dispuesto a buscar, incluso judicialmente, la reparación de algún incumplimiento del nombrado López a su respecto.

Para terminar el cuadro no puede evitarse caer en la disputa que mantienen los ahora “ex amigos” Berni y Fernández que luego de prodigarse las más descarnadas críticas, omitieron, en conjunto, dar una respuesta al tema de la inseguridad creciente.

Tampoco deja de llamar la atención que, luego del episodio de las drogas contaminadas que se llevaron la vida de una veintena de adictos, en las siguientes 24 horas, cual si hubieran sido iluminados por una energía superior, los provincianos hayan podido realizar un sinnúmero de allanamientos, destruir una decena de “bunkers”, detener a los traficantes, expulsar al “Paisa” identificar a los “soldaditos” –como los han bautizado- y encontrar a más de seis policías involucrados en el tema. Casi un podría preguntarse si todo eso no era conocido desde antes y no hubiera continuado sino fuese por el lamentable desenlace que no pudo ocultarse.

Por último la semana concluirá con la declaración del Presidente sobre la obra pública de Santa Cruz, cuando era Jefe de Gabinete. Con que nos sorprenderá?, seguramente con nada, dirá que algunos de sus dichos anteriores fueron sacados de contexto, hablara del Lawfare y de que el Gobierno Nacional es ajeno a las actividades que desarrollan las provincias, seguramente también, no se referirá al ex Gobernador Acevedo que eligió el exilio político antes que convalidar los desmanejos referidos a ese punto.

Nada, solo el silencio de los cementerios comienza a rodearnos mientras la Republica camina hacía su muerte.