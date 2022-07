La pelea Barrionuevo-Camaño ya se refleja en las asambleas

La disputa entre Luis Barrionuevo y Dante Camaño sigue sumando capítulos, con peleas en las calles incluidas, y parece no tener resolución a corto plazo. El cacique gremial, actual secretario general de Gastronómicos a nivel nacional, sigue apostando sus fichas a controlar la seccional Capital Federal, liderada por su ex cuñado, con una intervención que aún no es efectiva.

Para Barrionuevo, las elecciones de diciembre de 2021 que consagraron al hermano de la diputada nacional (Graciela Camaño, su ex esposa) con la Lista Gris no fueron limpias, y tras distintas presentaciones judiciales que no tuvieron éxito decidió intervenir el área, con el objetivo de que se vuelva a votar. A su vez, como le señalan a PERFIL desde su entorno, remarcan que se arbitrarán todos los medios legales para el “normal desarrollo de los servicios al trabajador, estamos a la espera de la resolución judicial”.

Hasta el momento, el dirigente porteño jamás entregó los edificios ni el control de los servicios bajo una razón legal: tiene una medida cautelar a su favor que valida los resultados electorales hasta llegar a una resolución definitiva de la controversia.

El propio Camaño expuso en un escrito ante la Justicia que con las resoluciones dictadas a la fecha “en base a los resultados de las elecciones del día 02/12 que la Lista Gris ha asumido y fue puesta en posesión de los cargos obtenidos en el proceso eleccionario, el mismo 23 de marzo de 2022, mediante las actas y documentos respectivos, todo conforme al reglamento y la normativa en vigencia. Por lo que nunca existió la acefalía con la que justifican su pretensión de intervenir la Seccional CABA y, por ende, esta comisión se encuentra ocupando sus cargos en manera absolutamente legal y legítima”.

Por lo bajo, una fuente calificada del sindicato porteño asegura que “Barrionuevo no acepta los resultados de las urnas” y que detrás de la intervención “hay una intencionalidad política” ya que el referente del gremio de la Ciudad fue anfitrión de una actividad porteña del PRO, con Horacio Rodríguez Larreta como protagonista, justo en instantes en los que la relación entre Barrionuevo y el kirchnerismo se encuentra sobre ruedas.

La pelea entre los dos referentes gremiales también se traslada a las calles. El viernes, por caso, una elección de delegados del sindicato en el hotel Hilton contó con incidentes ya que, tal como consta en una denuncia policial, representantes del barrionuevismo no permitieron el normal desarrollo de los comicios, con violencia de por medio, pese a la gran cantidad de efectivos en el lugar. El oficialismo además sembró dudas sobre el accionar policial. “Cacharon a integrantes de la comisión ejecutiva y a la gente de la Azul ni la molestaron, estamos muy preocupados por lo que pasó”, admitieron ante este medio.

Del otro lado responden que “hay delegados de la Lista Azul en el Hilton con mandato hasta fin de año. Camaño no solo los desconoce, quiere poner a los suyos y por la fuerza. Y además sigue desconociendo que la seccional está intervenida por la Unión Central”.