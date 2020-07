La pesada carga de Trump: más de 3 millones de contagios por coronavirus – Télam

Trump busca perfeccionar su discurso para enfrentar al virtual candidato presidencial demcrata, el ex vicepresidente Joe Biden.

El retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras haber acusado a esa estructura de la ONU de ser una “marioneta” de China, parece un maniobra electoral del presidente Donald Trump para tapar su enredado manejo de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el proceso para apartarse de la OMS, iniciado oficialmente el martes al ser notificado el Congreso estadounidense, demorará un año en hacerse efectivo.

Preocupado por lograr su reelección en noviembre, el jefe de la Casa Blanca perfecciona su discurso para enfrentar al virtual candidato presidencial demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, mientras la peste ha superado ya los 3.1 millones de contagios.

Evidentemente, la decisión del mandatario complica a la OMS, pues Washington es el principal donante para la lucha contra la polio, el sarampión y el virus del Ébola, entre otras enfermedades que asolan el planeta.

“Obviamente el manejo de la pandemia no le ha sumado votos a Trump, sino que ha profundizado la polarización entre aquellos que lo han votado y aquellos que no”, dijo a Télam Ariel Gonzalez, director del Programa de Estudios sobre Estados Unidos, de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Para este analista, la decisión de retirarse de la OMS “tiene una lógica más electoral que internacional, inclusive la fecha definitiva del alejamiento de la organización será posterior a las elecciones”.

Washington se apartará definitivamente de la OMS recién el 6 de julio de 2021.

Gonzalez señaló que “un elemento importante es considerar cómo la crisis está afectando a los estados que suelen ser ‘swing states’ (estados en disputa) como Florida, Michigan y Ohio, que proporcionan electores claves para la posterior votación del colegio electoral”.

Este organismo, de elección indirecta, tiene 538 electores. El candidato que gana la mayoría de los votos obtiene, a su vez, el apoyo de todos los electores del Estado. Se necesita el voto de 270 electores para ganar la Presidencia.

Precisamente, el Presidente estadounidense viajó el viernes al sureño estado de Florida, considerado el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, para recaudar fondos electorales.

En el condado de Miami-Dade, al sur de dicho territorio, ya se han registrado 58.341 casos y 1.118 muertos, según cifras de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. En total, en toda la Unión, hay ya 134.097 muertos.

Algunos expertos consideran que cuando se descubra una vacuna efectiva contra la Covid-19, la OMS jugará un rol importante en la coordinación, la distribución y en la influencia de su precio.

De todos modos, varios especialistas no ven del todo infundadas las críticas de Trump a la OMS, según informes del diario The New York Times.

El inicio del proceso para retirar a Estados Unidos de dicha organización de la salud ocurrió un día después de que 239 expertos, de 39 países, publicaran una carta abierta en la que alertan a la OMS de que el coronavirus podría transmitirse por el aire, mientras que el organismo dijo en marzo que se transmite de persona a persona, aunque admitió que la transmisión aérea puede darse en lugares cerrados y mal ventilados.

Con arrogancia, sin usar barbijo ni atender las indicaciones médicas, Trump viene minimizando los alcances de la Covid-19 en los últimos seis meses. Incluso vaticinó que el mal sería controlado o desaparecía rápidamente de suelo estadounidense.

Desde que se conoció el primer caso en el país, el pasado 21 de enero en el estado de Washington, el magnate inmobiliario ha enviado señales confusas a la opinión pública, incluida la posibilidad de inyectarse desinfectante en el cuerpo humano.

A fines de mayo, el presidente norteamericano señaló que China tenía “un control total sobre la OMS cuando solo paga 40 millones de dólares por año, mientras Estados Unidos ha estado aportando unos 450 millones de dólares en los últimos doce meses”.

Sin embargo no es la primera vez que Trump, de 74 años, busca un “chivo expiatorio” para potenciar sus posibilidades electorales, opacadas por algún error político.

A principios de diciembre de 2019, con el fin de cumplir con una de sus promesas de campaña para llegar a la presidencia, inició el proceso para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, respaldado por más de 185 países.

Y recientemente, en medio de una ola antirracista que recorrió Estados Unidos y varios países de Europa, tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, el pasado 25 de mayo, Trump culpó por las protestas (donde hubo saqueos y otros hechos de violencia) a la desconocida organización de extrema izquierda Antifa (antifascistas).

Trump no ahorró adjetivos para criticar a dicho grupo, más bien anarquista, que no tiene una estructura jerárquica ni programa definido, y lo calificó de “organización terrorista”.