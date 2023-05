La pista imaginaria del ataque de Los Copitos a Cristina Kirchner

Casi al mismo tiempo en que Cristina Kirchner ajustaba el texto final donde ratificaría su decisión de no ser candidata en las próximas elecciones -este martes-, la única causa en Comodoro Py donde es víctima en vez de acusada le arrimaba una noticia indeseable: la jueza del caso confirmaba su rechazo a un pedido del fiscal para secuestrar el celular del diputado del Pro Gerardo Milman.

Unas horas después, la carta de Cristina “a los compañeros y compañeras” incluía dos párrafos sobre el ataque que sufrió frente a la puerta de su departamento en Recoleta, cuando un hombre gatilló un arma frente a su cara, en septiembre de 2022.

Dijo que los grupos vinculados al autor del atentado y sus cómplices -hoy presos- “eran fogoneados y financiados por la oposición”.

La investigación sobre la banda de Los Copitos acumula un expediente de 17 cuerpos físicos más 11.257 fojas en formato digital.

La causa tiene a cuatro imputados -tres de ellos detenidos-; se tomaron 61 declaraciones testimoniales, y hubo 17 allanamientos, 20 incidentes resueltos y un exhorto internacional, que es un pedido al FBI estadounidense para abrir el contenido completo del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado de intento de homicidio agravado contra la vicepresidenta.

En ningún lado de ese cúmulo de información objetiva figura nada que se parezca a un indicio de vinculación entre la llamada “Banda de los Copitos” y dirigentes de la oposición que hayan podido “fogonearlos” de algún modo para atentar contra Cristina.

Esa búsqueda implacable de la pista deseada -que no asoma por ninguna parte para apuntalar en los hechos una hipótesis hasta ahora imaginaria– obsesiona al equipo jurídico de Cristina, que no acepta que la jueza federal María Eugenia Capuchetti no convalide los pedidos que para ella no tienen una justificación razonable.

La elevación a juicio oral del caso se demora -Cristina no quiere que la causa se cierre sin al menos algún sospechoso político de la oposición- al tiempo que crecen los reclamos de los abogados de Cristina para seguir la llamada “pista Casablanca”.

Ésta se basa en el testimonio del asesor de un diputado kirchnerista que dijo haber escuchado al diputado Milman haber dicho en la confitería frente al Congreso: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa”.

Nadie, salvo el asesor, ratificó haber oído eso.

Ni siquiera su cuñado, quien lo acompañaba en la misma mesa y a la misma distancia de Milman.

El denunciante -Jorge Abello, acusado de falso testimonio– dijo haber oído la frase un par de días antes del atentado a Cristina.

Se lo contó al diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, pero fue a declarar recién 22 días después.

¿Qué pasó en el medio? Dos semanas antes, el diputado Cleri les contó sobre la “pista Casablanca” a Máximo Kirchner, al ex espía y diputado ultra K Rodolfo Tailhade y “al equipo jurídico de Cristina”.

Después de estudiar la situación durante 16 días -según su propia declaración, Cleri los puso al tanto el 7 de septiembre y el testigo fue a declarar el 23-, el “equipo jurídico” impulsó que Abello apareciera en la causa.

Desde entonces, la Pista Casablanca es la tabla en alta mar a la que el kirchnerismo se aferra para mantener a flote la desnutrida hipótesis del complot político.

El fiscal Rívolo -quien tiene delegada la investigación del caso desde noviembre pasado- pide secuestrar el celular de Milman por las declaraciones de otras testigos que admitieron haber borrado sus teléfonos diciendo que querían preservar fotos íntimas, y que hicieron esto con el asesoramiento del diputado.

Pero el fiscal no imputa a Milman de ningún delito y la jueza sostiene que no hay elementos para iniciar un proceso de desafuero al diputado y secuestrar su teléfono siendo sólo un testigo.

En su carga a la jueza Capuchetti, los abogados de Cristina buscan que se aparte del caso de todas las formas posibles, y ya anticiparon que llevarán su guerra por la pista deseada a “tribunales internacionales”.

Esos modos incluyen acusaciones subidas de tono, con escritos donde le dicen a la jueza “usted encubre el atentado”, o “dígale a su jefe que la deje investigar”.

La Cámara Federal advirtió al abogado de Cristina, José Manuel Ubeira, por “la abusiva utilización de términos ofensivos y agraviantes” contra la jueza y remitió copia de esos escritos al Colegio de Abogados para que analice si corresponde sancionarlo.

Por fuera de la declaración del testigo que pasó por Máximo, Tailhade y el equipo jurídico de Cristina antes de presentarse a declarar, no hay nada en el caso que indique algún tipo de vínculo político, directo o indirecto, con la Banda de los Copitos.

Pero el abogado Ubeira sube la apuesta y explica por TV lo que no consigue arrimar en la causa: “No tengo ninguna duda de que Patricia Bullrich tiene responsabilidad en todo esto…, mi hipótesis es que Bullrich estuvo en pleno conocimiento de todo lo que se iba a hacer”, dijo la semana pasada.

Buscar pistas sobre el repudiable ataque a Cristina no equivaldría a forzar el estiramiento de la investigación buscando pruebas que no están apareciendo por ningún lado porque no existen.

Pero es funcional en el año electoral, con Cristina argumentando en su carta: “El Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos”.

Por un lado, Milman es Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Por el otro, la guerra por la pista imaginaria refuerza la idea de que Cristina sería perseguida por la justicia en causas donde las pruebas para condenarla se acumulan en carretillas, pero a la vez sería desamparada en el único caso que la tiene como víctima, con pruebas reales que se agotan en un grupo de marginales inconvenientes para la teoría de la conspiración.

