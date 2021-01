la polémica medida que están comenzando a adoptar en empresas y prácticas universitarias

Aunque la vacunación contra la Covid-19 avanza lentamente en la mayoría de los países, varias empresas y universidades ya barajan las medidas que tomarán cuando el medicamento esté disponible para más gente. En concreto, hacer obligatorio que sus trabajadores o estudiantes se la pongan, so pena de rescindir su contrato o vetar sus prácticas universitarias. Una polémica medida llamada No jab, no job, que podría traducirse como Sin vacuna no hay trabajo.

En Reino Unido ya ha surgido la primera empresa que quiere hacer obligatorio el pinchazo entre sus trabajadores. Según informa el diario británico The Guardian, la empresa de fontanería Pimlico Plumbers, que da empleo a unas 400 personas, ya está preparando nuevos contratos con una cláusula que obliga estar vacunado para acceder o conservar el puesto.

El razonamiento del dueño de la empresa, Charlie Mullins, es sencillo: “Cuando vamos a África o el Caribe nos tenemos que vacunar contra la malaria“, explicó en una entrevista en la radio. “No dudamos sobre ello, simplemente nos la ponemos. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en nuestro país contra algo que nos puede matar, cuando tenemos una vacuna para detenerlo?”

En Italia, la Universidad Católica Sacro Cuore de Brescia (Italia) también ha advertido a sus estudiantes de enfermería de que quien no se vacune de la Covid-19 no podrá optar a las prácticas de formación profesional. Ello pese a que el mes pasado el Gobierno descartara obligar a la población a vacunarse.

Y es que, aunque en la mayoría de los países europeos la aplicación de la vacuna va en su primera ronda, y solo para grupos prioritarios (mayores, sanitarios, personal de emergencia…) ya se han comenzado a presentar casos de personas que rechazan ponérsela, pese a tener derecho a ello.

Uno de los últimos casos ha sido en España, donde un juzgado ha ordenado la vacunación de una anciana en una residencia cuyos familiares se negaban a que fuera inmunizado.

Dudas de los juristas

Sin embargo, los juristas tienen dudas de que obligar a trabajadores a vacunarse sea algo completamente legal. Expertos consultados por el diario británico han señalado que aplicar una medida de ese calibre puede abrir la puerta a que las empresas sean demandadas por discriminación, en un país en el que ni siquiera el Ejecutivo tiene la potestad de obligar a su población a vacunarse.

En España el debate también está abierto. No hay aún en la legislación una normativa clara al respecto, y el despido de un trabajador que se niega a vacunarse puede ser considerado improcedente, aunque en ciertos sectores fundamentales para la economía si podría llegar a ser válido imponer la inmunización. En todo caso, los sindicatos apuntan a que establecer esa obligatoriedad tendría que ser decisión del Gobierno y no de los empresarios.