la polémica secuencia de la muerte de una mujer de 60 años detenida por la policía en un hospital

Lisa Edwards, una mujer de 60 años con problemas de movilidad, murió el pasado 5 de febrero después de que la policía se la llevase detenida tras negarse a abandonar un hospital en la localidad de Knoxville, en Tennessee (Estados Unidos).

La mujer acudió al Centro Médico Regional de Fort Sanders por un dolor abdominal el pasado 4 de febrero alrededor de las siete de la tarde. Tras pasar la noche en el centro de salud, en el que le diagnosticaron estreñimiento, le dieron el alta. Edwards, que aseguró que tenía el tobillo roto, se negó a abandonar el lugar, por lo que la seguridad del hospital llamó al departamento de policía de Knoxville para que la desalojaran porque no tenía seguro médico.

Un vídeo, grabado por las cámaras corporales de los agentes y difundido por el propio departamento policial, muestran la interacción inicial con la mujer y su posterior detención. Además, se incluyen imágenes de la cámara trasera del coche patrulla en las que se puede ver desde el momento en el que meten a la mujer en el vehículo hasta que los agentes se la encuentran inconsciente.

Le piden que se marche del hospital

Cuando los agentes llegaron, se encontraron a Lisa a las puertas del centro médico sentada en una silla de ruedas propiedad del hospital. Las imágenes muestran como uno de los agentes le intenta que el personal sanitario quiere que se vaya. «Sé que tienes algunos problemas, pero tienes que encontrar la forma de marcharte de aquí», le pide a la mujer.

Lisa le explica que se ha roto el tobillo, pero de nuevo el agente le dice que los sanitarios le han dado el alta y tiene que abandonar el lugar. La mujer le asegura que los médicos no la han atendido y que no puede devolverle la silla de ruedas al hospital porque no puede caminar. «Por favor, no me hagáis esto, no quiero ir a la cárcel», le suplica.

Le negaron el inhalador

En la segunda parte del vídeo, se puede ver a los agentes tratando de que la mujer entre en el furgón policial para llevarla detenida. A pesar de las dificultades de movilidad, la policía le insiste a Lisa en que se suba al coche. «No puedo, me vas a romper», le ruega la mujer, sentada en el borde del furgón.

Varios oficiales intentan subirla al vagón, pero ella se cae varias veces y dice que no puede entrar, que se encuentra muy por encima del suelo. Se puede escuchar como en ese momento uno de los policías le dice que «ahora estás empezando a enojarme» y la llama «peso muerto».

En el transcurso de las imágenes, se puede escuchar como la mujer les pide a los agentes su inhalador, pero éstos le aseguran que no tiene nada entre sus pertenencias. Un oficial mira en el bolso de Edwards para buscar su inhalador y saca un paquete de tabaco. «¿Quieres un cigarrillo?», le pregunta a Edwards.

Las imágenes muestran como en varias ocasiones los agentes intentan meter a Edwards en el furgón, pero se cae al suelo. Entonces, se escucha a la mujer repetir: «Voy a morir» y «Voy a tener un derrame cerebral». Finalmente, los oficiales decidieron llamar a la patrulla de Distasio para que acudieran a las puertas del hospital y la subieran en su furgón.

Trasladada de nuevo al hospital

En otras imágenes grabadas con la cámara trasera del furgón, la mujer deja de responder y se desmaya mientras la llevan detenida. Los agentes avisan al hospital, por lo que una ambulancia la traslada de nuevo para que reciba soporte vital. Ese mismo día la mujer falleció. Aunque todavía no se saben las causas exactas de la muerte, la fiscalía del distrito aseguró en un informe que se debió a un derrame cerebral.

Ahora el departamento policial de Knoxville y la fiscalía están investigando si se trata de una negligencia por parte de los agentes y del hospital. «La investigación interna trabajará para determinar si se violó alguna política o procedimiento departamental durante el incidente», aseguraron desde el departamento de policía.