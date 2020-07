La Policía atrapa un canguro suelto por las calles de Florida

Varios agentes de la Policía han logrado capturar este jueves a un canguro que andaba suelto por las calles de la localidad de Fort Lauderdale, en Florida (Estados Unidos), tal y como muestran las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de uno de los agentes.

El animal se mostró tranquilo ante la presencia de los policías, aunque se alteró cuando uno de ellos le puso una correa para poder inmovilizarlo. También trató de escapar cuando otro agente lo cogió en brazos para meterlo en la parte trasera del vehículo, dando algún susto por sus fuertes movimientos.

El sargento de la Policía de Fort Lauderdale, DeAnna Greenlaw, explicó que sus oficiales no tienen formación para atender casos de este tipo, por lo que resolvieron la situación colocándole la correa que utilizan para los perros callejeros y transportándolo en el coche policial.

El canguro ha sido trasladado a un establo, normalmente preparado para el cuidado de caballos, con pasto para comer y una pelota para jugar. Allí permanecerá hasta que pueda ser trasladado a un centro autorizado, según informó un portavoz de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida a CNN.

El marsupial se llama Jack, y pertenece a Anthony Macías, un hombre de 24 años vecino de South Florida, que aseguró que después de sacar la basura no había cerrado del todo la puerta. “Creo que se abrió camino“, confesó al Sun Sentinel, según recoge USA Today.

El joven también explicó al mismo medio que esperaba poder volver a casa con Jack, pero las autoridades no se lo permiten porque la ley prohíbe tener un animal exótico en Fort Lauderdale. Macías asegura que varios amigos suyos, residentes en el condado de Palm Beach, tienen permitido tener canguros. “Es muy amable”, asegura el chico sobre su canguro. “No quiere hacer a nadie ningún daño”, certifica.

El oficial Robert Norvis corrobora estos datos, ya que afirma que el animal era “muy amigable” y no se resistió en el momento de la captura. “He sido policía durante 26 años y he recibido llamadas de serpientes, muchas llamadas de perros, tal vez un cocodrilo, pero nunca he oído hablar de un canguro por aquí“, dijo estupefacto el agente.