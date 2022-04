La policía británica entregó a la Embajada argentina un DNI y fotos de Edgardo Esteban

El documento de identidad y las fotos personales de Edgardo Esteban fueron secuestradas al momento de la rendición de las tropas argentinas

El equipo de investigadores de crímenes de guerra de la división antiterrorista de la policía británica hizo entrega este lunes a la Embajada argentina en Londres un documento de identidad y fotos personales del Director del Museo de Malvinas, Edgardo Esteban, que le fueran secuestradas al momento de la rendición de las tropas argentinas durante la Guerra de Malvinas.

Según informó la Embajada argentina en Londres, el documento fue adquirido por un privado en un sitio web de compra venta y posteriormente vendido a un coleccionista anónimo. A raíz de la advertencia formulada a la Embajada Argentina por la periodista argentina, Alicia Panero, se desencadenaron una serie de acciones que culminaron con la entrega de las pertenencias.

“Ante la negativa del último tenedor y luego de gestiones oficiosas infructuosas, se efectuó una denuncia penal ante la Policía Metropolitana londinense que logró, al cabo de un año, recuperar los objetos. Los datos que llevaron a la resolución del caso fueron provistos a la policía por la Embajada”, informó Javier Esteban Figueroa, embajador argentino ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

“Durante el proceso, se mantuvieron conversaciones con la Cancillería y el Ministerio de Defensa británicos destacando la sensibilidad y la justicia del caso. Periodistas se interesaron en el caso al igual que un militar británico retirado interesado en cuestiones humanitarias y ofrecieron su colaboración. A todos ellos va nuestro agradecimiento, al igual que a los oficiales de la Metropolitan Police y al Dr. Cincotta, abogado del foro local y representante legal de Edgardo Esteban”, señaló el embajador.

Y agregó: “La posesión ilegítima de un documento ajeno es un delito tipificado en la legislación local, a la vez que una violación del Derecho Humanitario. Un prisionero no puede ser privado de documentos y pertenencias personales por sus captores luego de cesadas las hostilidades. Más allá de la enorme felicidad de Edgardo Esteban por recuperar sus efectos personales, la resolución del caso puede servir como un precedente para casos similares. Aún quedan objetos propiedad de soldados argentinos en manos británicas”.

“Quiero resaltar que hubo diversos casos de restituciones de partes de aviones, cascos y uniformes, etcétera, en los que la Embajada argentina en Londres estuvo involucrada recientemente. Todos en manos de particulares y que voluntariamente nos contactaron y pudimos regresarlos a museos o sus dueños. Alguien puede pensar que es un hecho menor la devolución de objetos o documentos personales al cabo de 40 años. Sin embargo, la carga simbólica de transformar un ‘trofeo de guerra’, que luce frío en una vitrina, en un gesto de amistad y respeto no debe ser minimizado”, destacó el diplomático.

“En ese marco, las restituciones, sean una decisión voluntaria o el fruto de la aplicación de la ley, tienen un efecto sanador, no sólo entre los involucrados directa y personalmente, sino en un plano simbólico más amplio. Malvinas no es solo un conflicto de soberanía, sino que tiene una potente carga emocional en donde los gestos simbólicos cuentan. Desde el primer día, la Cancillería argentina decidió no politizar el caso ni hacerlo público. Confiamos en que el derecho estaba de nuestra parte y que el sistema legal británico no podía desoír el justo reclamo de Edgardo Esteban”, destacó .

Por último, se refirió al conflicto por la usurpación británica de las Islas. “Esperemos que el mismo celo en la realización de la justicia y el derecho sea el camino para resolver la Cuestión Malvinas y que más gestos como el reciente contribuyan a sanar heridas acercando a hombres y mujeres, que en un aciago momento se enfrentaron y estuvieron dispuestos al máximo sacrificio”, concluyó.