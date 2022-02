La policía canadiense amenaza con detener a los camioneros que protestan

La policía canadiense advirtió este miércoles a los camioneros que continúan paralizando el centro de Ottawa que corren el riesgo de ser «arrestados» si siguen con las protestas contra las medidas sanitarias y la vacunación anticovid, pese a que el primer ministro Justin Trudeau afirmó ayer que «no utilizará la fuerza».

«Deben evacuar ya. Cualquiera que bloquee los carriles de circulación, o ayude a otros a hacerlo, comete un delito y puede ser detenido», se lee en el texto que la Policía de la capital canadiense repartió entre los manifestantes.

Sin embargo, Trudeau dijo el martes a periodistas que no va a usar la fuerza.

«Ya le hemos dado más herramientas a la policía local», agregó, remarcando que «ya es hora de que esto acabe», informó la agencia de noticias AFP.

Ottawa police hand out notices to protesters ordering them to leave immediately or face arrest. Say those who refuse face fines and/or jail time. pic.twitter.com/O2VT1f16Y8

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) February 16, 2022