La policía de EEUU mató a más de 100 menores desde 2015, la mayoría negros e hispanos – Télam

La polica de Estados Unidos mat a ms de 100 menores de edad desde 2015, mayoritariamente negros e hispanos, segn datos publicados este mircoles por el influyente diario The Washington Post, en medio de una renovada polmica en la sociedad sobre el gatillo fcil y el racismo.

Las recientes muertes de Adam Toledo, de 13 aos, en Chicago, y Ma’Khia Bryant, de 16, en Columbus, Ohio, son solo dos de ms de 100 casos de menores de 18 abatidas por la polica desde 2015.En total, 23 de las vctimas, como Toledo, tenan menos de 15 aos.

Bryant fue muerta a tiros el 20 de abril por la polica de Columbus, cuyos agentes fueron llamados al lugar por una pelea y un intento de apualamiento.

En el caso de Toledo, fue abatido a tiros por un oficial de Chicago en el vecindario predominantemente latino de La Villita el 29 de marzo.

Las imgenes de la cmara corporal de cada incidente provocaron indignacin local y nacional.

“Estamos cansados de tener estos policas de gatillo fcil”, se quej Baltazar Enrquez, presidente de la comunidad de La Villita, a la cadena ABC News.

En total murieron 111 menores de 18 aos como consecuencia del excesivo uso de la fuerza policial en los ltimos seis aos, report el Post.

Las cifras fueron compiladas por Mapping Police Violence, que rastrea los asesinatos de nios por parte de la polica desde 2013. Contabilizando desde ese ao, las vctimas fatales fueron 175, incluidos tres nios de 1 ao, reprodujo la agencia de noticias ANSA.

Tras las muertes de Toledo y Bryant, una serie de organismos estn pidiendo un cambio.

“Los jvenes tienen miedo de nuestros oficiales y no debera ser as. Los oficiales deben mostrarles que su seguridad es la prioridad nmero uno y que no estn all para matarlos, y que pueden llamar al 911”, apunt Enriquez.

Los datos tambin muestran que las jvenes vctimas de disparos son desproporcionadamente negras e hispanas: el 37% y el 25%, respectivamente, en comparacin con el 13% y el 18% del resto de la poblacin, lo que marca una tendencia policial racista que se viene registrando con frecuencia en el pas.

El Departamento de Polica de Chicago ha estado involucrado en al menos cuatro asesinatos de personas menores de 18 aos desde el 2015.

Michael Esposito, profesor de la Universidad de Washington, dijo que la vigilancia excesiva de las comunidades negras y latinas criminaliza a los jvenes y su origen tnico.