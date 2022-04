La policía identificó al autor del ataque en el subte e intensifica su búsqueda

La policía de Nueva York ya identificó al sospechoso del tiroteo en el subte de esa ciudad estadounidense que ayer dejó a 10 personas con heridas graves, al tiempo que aseguró que se intensificó su búsqueda, informó este miércoles la fuerza.

«Frank Robert James disparó numerosos tiros dentro de un vagón del subte de la línea ‘N’ en la estación de la Calle 36 y la Avenida 4 causando lesiones graves a 10 personas», tuiteó la policía y publicó la fotografía del hombre de 62 años.

Asimismo, indicó que su tarjeta de crédito y las llaves de una camnioneta que había alquilado fueron encontrados en la escena del ataque, indicó el medio CBS News.

James había publicado varios videos en YouTube en los que aparece dando largas, y a veces agresivas, arengas políticas. También criticaba al alcalde Eric Adams.

La policía de Nueva York pidió a «cualquier persona con información sobre el incidente» o el paradero de James, comunicarse a los números telefónicos publicados en la red social.

Frank Robert James is WANTED in connection with firing numerous gunshots inside of a subway car causing serious injuries to 10 victims. There’s a reward up to $50,000 for info leading to the arrest & indictment of this person. Any info contact @NYPDTips or call 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/KishVISIW1

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 13, 2022