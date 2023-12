La policía investiga el móvil del tiroteo que dejó 13 muertos en una universidad de Praga

Las autoridades checas indagaban los motivos que llevaron este jueves a un estudiante a matar a 13 personas en una universidad de Praga, antes de quitarse la vida, en la peor masacre de la historia reciente de ese país europeo, en un hecho por el cual el papa Francisco expresó su «profunda consternación».

El ataque tuvo lugar en la facultad de Artes de la Universidad Carolina, situada en el centro histórico de la capital checa, cerca de importantes atracciones turísticas.

Este viernes, en la entrada del edificio, un memorial con cientos de velas en homenaje a los fallecidos recuerda la tragedia, que provocó caos y conmoción en el campus.

El autor del tiroteo, un estudiante de 24 años, mató a 13 personas e hirió a otras 25, antes de suicidarse. Las autoridades checas revisaron a la baja la cifra de víctimas tras un balance anterior de 14 fallecidos.

«Tenemos la identidad de los 14 muertos. Son 13 víctimas del hombre armado loco y el propio atacante», precisó el ministro del Interior, Vit Rakusan, en la televisión pública y replicó la agencia de noticias AFP.

El Gobierno decretó que este sábado será un día de luto nacional y pidió a la población que guarde un minuto de silencio a mediodía.

El papa Francisco está «profundamente entristecido» por la noticia de la pérdida de vidas humanas y de los heridos causados por el tiroteo en la universidad carolina de Praga, informó, por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en un telegrama.

A su vez, expresó su «cercanía espiritual» a todos los afectados por esta «tragedia», replicó la agencia de noticias Europa Press.

En el texto, el Pontífice confió a los muertos en esta circunstancia «a la amorosa misericordia de Dios todopoderoso» e invocó la fuerza y el consuelo divino sobre sus familias y sus amigos en luto y asegura a la nación sus oraciones «en este momento difícil».

De acuerdo con el jefe de la Policía, Martin Vondrasek, el atacante, que no tenía antecedentes penales, disponía de un «enorme arsenal de armas y municiones» y aseguró que las fuerzas de seguridad evitaron una matanza aún peor gracias a que intervinieron rápidamente.

Algunas de las víctimas eran compañeros del atacante.

Vondrasek explicó que antes del tiroteo ya buscaban al joven, porque su padre había sido encontrado muerto en el pueblo de Hostoun, al oeste de Praga.

«Se fue a Praga diciendo que quería suicidarse», añadió el oficial, que no confirmó si fue el joven quien mató a su padre.

La Policía fue a buscarlo en un edificio de la facultad de Artes, donde tenía una clase prevista, pero el joven se dirigió al edificio principal del establecimiento.

El jefe de la policía afirmó que el homicida se había inspirado de «un caso similar ocurrido este otoño en Rusia».

Vondrasek añadió que la Policía sospecha que este joven estaría también detrás del asesinato el 15 de diciembre de un hombre y su bebé de dos meses en un bosque de los suburbios de Praga.

La investigación de este doble asesinato estaba en un punto muerto hasta la Policía encontró pruebas en Hostoun que lo vinculan con el crimen.

El ministro del Interior afirmó que «no hay ningún indicio de que este crimen tenga relación alguna con el terrorismo internacional».

«Nada puede justificar este horrible acto», declaró el primer ministro checo, Petr Fiala.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también expresó sus condolencias y denunció un tiroteo «sin sentido».

My heart is with those who lost their lives in today’s senseless shooting in Prague, those injured, and the Czech people. Our authorities are in touch with Czech law enforcement, and we stand ready to offer additional support if needed. https://t.co/1MUbVULDaT

— President Biden (@POTUS) December 22, 2023