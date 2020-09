La policía publica el vídeo de los dos agentes que tirotearon a un adolescente de 13 años con autismo en Utah

La SLCPD (Salt Lake City Police Department), departamento de policía en Salt Lake City (Utah, EE UU) ha publicado el vídeo del momento en que dos agentes dispararon a Linden Cameron, un adolescente de 13 años con autismo cuando se encontraba sufriendo un ataque de ansiedad.

La policía se presentó en la casa porque su madre, Golda Barton, pidió ayuda ya que su hijo presentaba un cuadro de “ansiedad por separación grave” a consecuencia de que ella se iba a trabajar por primera vez en más de un año.

La idea de Barton era que los agentes llegasen y aliviasen la tensión del joven. “Se supone que deben salir y ser capaces de aliviar una situación usando la menor fuerza posible” ha lamentado la madre. “En cambio – ha dicho- dos agentes entraron por la puerta principal de la casa y en menos de cinco minutos gritaron “tírate al suelo” antes de disparar varios tiros”. Linden Cameron se recupera en un hospital de Utah, según su madre. Ha sufrido lesiones en el hombro, ambos tobillos, los intestinos y la vejiga.

En el vídeo, grabado desde la bodycam de los agentes, muestra primero a la mujer explicando el problema a los policías en el exterior de la casa y dejando claro que el menor no estaba armado. Luego, se ve a Linden corriendo por un camino de tierra perseguido por los agentes, que le exigen que se detenga. En el vídeo parece que el menor dice en un momento estar armado (“I have a gun”), por lo que es instado a tumbarse en el suelo, pero al ver que no obedece, le disparan al menos diez veces.