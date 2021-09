La política “Compre Argentino” desarrollará 200.000 nuevos puestos de trabajo – Télam

Foto: Pablo Aeli.

El presidente de la Cmara Argentina de Industrias Electrnicas, Electromecnicas y Luminotcnicas (Cadieel), Jos Tamborenea, sostuvo que la poltica de Compre Argentino “podra desarrollar 200.000 nuevos puestos de trabajo” en el trmino de diez aos, y aportar una “potencial produccin nacional, saberes, conocimiento, habilidades y desarrollo”.

El dirigente empresario dialog con Tlam y analiz el proyecto de ley de “Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovacin,” presentado por el presidente Alberto Fernndez y el ministro de Desarrollo Productivo, Matas Kulfas, esta semana.

Tamborenea destac el proyecto de ley como “una obligacin” del Estado para proteger la industria nacional y “reorientar su compra pblica porque saben que, comprando internamente, recaudan mayor cantidad de impuestos; y promueve una potencial produccin nacional, saberes, conocimiento, know how (habilidades), desarrollo y siembra para lo que va a ser en el futuro los prximos desarrollos por venir”.

En este marco, el tambin presidente de la empresa de luminarias LED Trivialtech explic que “hemos relevado todas las opciones y beneficios que tienen las pymes y las grandes empresas, cuando afrontan un rgimen de compras pblicas donde compiten la fabricacin nacional con los productos o servicios importados”.

“La conclusin analizando todo el costeo nacional, es que una empresa fabricante contribuye con 24% ms de impuestos y cargas sociales que un importador, y el espritu de la ley es equiparar el momento de la seleccin del mejor proveedor, teniendo en cuenta esos extra costos que tiene un fabricante nacional y, a su vez, todo lo que le aporta a la comunidad socioeconmica de un pas el dar trabajo nacional y desarrollar la industria en tecnologa”, resalt Tamborenea.

Con la aprobacin del proyecto de ley de Compre Argentino, el Gobierno nacional pretende generar 30.000 nuevos empleos privados y proyecta un ahorro de divisas por US$ 300 millones anuales.

Esta iniciativa tiene como objetivos promover una mayor participacin de la industria nacional en las compras pblicas, y generar inversiones y transferencias de tecnologa hacia los sectores de la economa nacional con mayores capacidades tecnolgicas y productivas.

A su vez, el proyecto apunta a modificar la ley actual (27.437) que fue sancionada en 2018, y que presenta limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo.

En este sentido, Tamborenea destac la incorporacin del PAMI como sujeto explcito dentro de la Ley, que “es un gran comprador de productos y servicios”, y plante la necesidad de incorporar otros sujetos que “son de suma importancia para nosotros y que sabemos que van a estar en discusin, pero nosotros creemos que corresponde, como YPF, que es una empresa grande y que debera estar alcanzada por el rgimen de compras pblicas, para defender la industria nacional”.

Asimismo, sostuvo que otra de las aristas a considerar en la discusin del proyecto es el control de cmo se compra, cmo se aplica y que estn las sanciones ya preestablecidas, “porque nuestra cmara, Cadieel, ha ganado juicios administrativos por no aplicacin del compre nacional de hace 4, 7 u 8 aos atrs, y es inviable retrotraerse y sacar una mquina que se import y se instal hace 10 aos”, explic.

“Tiene que ser coherente la ley en tiempo de aplicacin, tiene que dar respuesta rpida, tiene que permitir el control”, agreg Tamborenea.

Por otra parte, el industrial seal que “frente a las licitaciones internacionales, cuando viene un importador, que viene en forma directa, se le da una carta de crdito internacional, es decir, se le garantiza el pago en el caso de ser seleccionado; y en moneda dura, que es en este caso, en dlares y no se compara localmente con un producto que se cotiza a FOB (Free on Board = Libre a Bordo del barco en el pas de origen)”.

Con lo cual, plante que “el fabricante local cotiza en pesos y pone el producto del almacn de la empresa compradora o del Estado donde le dicen. La empresa que est ofreciendo su producto desde el exterior ofrece una mercadera a FOB o a veces CIF (Cost Insurance and Freight = Costo de flete y seguros) puesta en el puerto”.

En este marco, Tamborenea concluy que “hay una gran diferencia ah, porque uno tiene garantizado el cobro y en una moneda dura y el otro tiene una moneda local que sufre no tener financiamiento externo, no estar protegida respecto del tipo de cambio y al fabricante local se nos paga muchos meses despus estas licitaciones”.

El lazo entre la vacunacin y la reactivacin industrial

Algunos llevan varios aos, otros unos pocos, todos ponen de manifiesto la corriente de “compaerismo” que los enlaza y se muestran confiados en que su sector, el de las luminarias, y la industria en general consolidarn el actual ciclo de reactivacin. Tlam sonde en las historias de Iliana, Leonardo, Emmanuel y Leonardo, cuatro de los trabajadores de la empresa de lmparas LED Trivialtech.





Operaria reincorporada en enero.

“Trivialtech es mi segunda familia. Tanto jefes como empleados formamos un equipo muy bueno para trabajar. Cuando la empresa estuvo cerrada por la pandemia, vinieron a trabajar los que tenan automvil y los que vivamos lejos no. Por suerte, volvimos a trabajar y tuvimos bastante ayuda para atravesar la pandemia”.

Desde hace cuatro aos, se desempea en el sector de logstica y embalaje.

“Trivialtech significa mucho. Antes de trabajar ac tena un comercio, que tuve que cerrar durante el gobierno de Mauricio Macri. Mi familia est constituida por mi seora y mis dos hijos. Nos result muy difcil en su momento no tener trabajo y luego la pandemia. Despus de estar casi un ao y medio en nuestras casas volvimos a trabajar de a poco. En este momento est trabajando el equipo completo. A todos nos alegr volver a trabajar y llevar el pan de cada da a nuestras casas. Despus de la pandemia pienso en seguir trabajando y que la plata me alcance, que la industria se siga reactivando. No volver atrs. La empresa estuvo al lado nuestro desde el primer momento de la pandemia, pendiente de todas las necesidades de cada uno de nosotros, con la ayuda del Gobierno”.

Integra el rea de Robtica. Es tcnico electromecnico y estudia Automatizacin y Robtica en la Universidad Tecnolgica Nacional (UTN). Es soltero, sin hijos.

“Al principio de la pandemia estuvimos dos meses parados, pero despus fuimos reintegrndonos. Como vivo cerca fui uno de los primeros que volvi dos veces por semana. Por suerte fue saliendo laburo y estamos funcionando bien. En el momento que comenz la pandemia fue duro, porque no sabamos si bamos a seguir trabajando. Era algo nuevo, no sabamos cundo bamos a volver. Pero nos mantuvimos activos desde casa haciendo proyectos y mejoras para la empresa. En cuanto a lo econmico, la empresa nos pagaba un porcentaje y el gobierno nos daba el resto. Trabajar en Trivialtech para m fue un progreso grande, es mi segundo trabajo en blanco, y es como una familia, somos pocos y nos llevamos bien. No s cundo va a terminar la pandemia, pero por suerte la mayora de los empleados tenemos la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, por eso estamos ms tranquilos, laburando ms relajados, un poco mejor”.

Jefe de Produccin

“Mis tareas conllevan responsabilidad y a la vez satisfaccin. En todo el tiempo que pas se arm un grupo de trabajo bueno en compaerismo. Hay un compromiso que es recproco entre la empresa y los empleados. La pandemia nos sorprendi y la incertidumbre era grande. Para mantener activa la cabeza seguimos trabajando algunos proyectos desde casa. Despus, de a poco, fuimos volviendo dos veces por semana con mucho cuidado para evitar contagios. El primer da, despus de dos meses sin abrir la fbrica, no sabamos con qu nos bamos a encontrar. En Trivialtech todos valoramos que, si bien hubo altibajos, ningn empleado dej de cobrar ni el sueldo ni el aguinaldo. En ese sentido hubo un buen manejo de la parte administrativa y de los jefes. Despus de la pandemia vamos a seguir trabajando, ya han cambiado muchas maneras de trabajar, pero en nuestro caso, como es una estructura productiva y es un trabajo muy fsico no se puede hacer remoto”.

