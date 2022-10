‘La política ferroviaria tiene que ser una política de Estado’

Foto: Gustavo Amarelle.

El presidente de Trenes Argentinos Operaciones (TAO) y de Trenes Argentinos Infraestructura (Sofse), Martín Marinucci, enfatizó este jueves que uno de los objetivos de su gestión es que la política ferroviaria se afiance como una política de Estado que trascienda a los gobiernos, y que la misma necesita «sostenerse en términos de inversión, desarrollo y crecimiento por los próximos treinta años».

En una entrevista a Télam, el titular de la estatal ferroviaria también hizo mención a las obras en ejecución en las líneas metropolitanas, como también a la incorporación futura de material rodante.

-¿Cuáles son las obras en ejecución de los trenes metropolitanos? ¿Se está avanzando en la electrificación?

-En el Belgrano Sur se viene con una ejecución importante del viaducto de Sáenz a Constitución lo cual va a permitir aumentar la cantidad de usuarios que pueden tomar esta línea ferroviaria y ayudar a descomprimir el uso del Sarmiento. Además, en la línea estamos avanzando con el viaducto en Tapiales, la renovación de vías y recientemente el Banco Mundial aprobó (un crédito de) US$ 600 millones para su electrificación. El objetivo es llegar al sistema de trenes eléctricos en todas las líneas del Área Metropolitana. En las próximas semanas, el Ministerio seguramente publicará la licitación de la electrificación del San Martín y luego faltaría el Belgrano Norte.

-Belgrano Norte que, junto con el Urquiza, son las últimas líneas que están en manos privadas. ¿Qué se hará luego de septiembre de 2023 cuando venza la última prórroga?

-El Ministerio está trabajando con la posibilidad de algún pliego. Sofse tiene la posibilidad de operarlas o por terceros. Es un tema que todavía no está definido.

-¿Se adquirirá material rodante? ¿Cómo están las conversaciones y el vinculo con China?

-Están muy bien. Estuve en Berlín en la feria ferroviaria más importante InnoTrans. Estuve con las autoridades de las empresas chinas como CRRC, y todas están comprometidas con el proyecto ferroviario de Argentina. El Presidente de la Nación y el exministro (Mario) Meoni firmaron un MOU (memorándum de entendimiento) en diciembre de 2020 por US$ 495 millones incluyendo la compra de trenes para el Tren de la Costa, del Belgrano Sur y para renovar los 200 coches Toshiba del Roca. Ese es un tema que seguimos en pleno diálogo para establecer los contratos y avanzar con esa adquisición. Además está la provisión de los repuestos y el mantenimiento. Cuando llegamos a la gestión, los 709 coches eléctricos chinos comprados en el segundo gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, necesitaban mantenimiento. En 2017 y 2018, el exministro de Transporte (Guillermo Dietrich) había dado de baja la licitación de compra de repuestos por lo que evidentemente el objetivo era que los trenes no circulen. Para garantizar el servicio se canibalizaron unidades en los trenes eléctricos y, sobre todo, en los coches de larga distancia. En los eléctricos, avanzamos con contratos para el envío de repuestos y estamos muy próximos a pagar el anticipo de US$ 15 millones sobre un contrato de dos tramos de US$ 89 millones. En los coches de larga distancia, cuando llegamos habían 42 fuera de circulación por falta de repuestos o canibalización, y compramos casi US$ 7 millones en repuestos recuperando más de 20 de esos coches. El haber ido recuperándolos, nos permitió ir aumentando la capacidad de oferta.

-Respecto de la Línea San Martín, ¿Cuándo se reinaugurará la estación Villa Crespo? ¿Qué sucederá con los coches adquiridos a Rusia en enero de este año?

-Cuando asumimos el viaducto del San Martín, habían dos estaciones que son Villa Crespo y La Paternal con un flujo muy importante de usuarios que las tenía todavía el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Debo reconocer que con el exsecretario de Transporte, Juanjo Méndez, hemos trabajado muy bien, sobre todo en la pandemia, pero en eso no nos poníamos de acuerdo. Querían entregar como una obra finalizada donde todavía faltaba una importante inversión y tiempo de obra hasta que nos pudimos poner de acuerdo, y en octubre del año pasado pudimos firmar el acta de cesión de las estaciones que estaba llevando a cabo AUSA. A partir de ahí, inauguramos hace varios meses Paternal y estamos en ejecución de obra de Villa Crespo que, por su magnitud, estimamos que en marzo o en abril (de 2023) la estaremos inaugurando. Respecto de las formaciones, le dimos continuidad a una licitación que había iniciado en 2018 la gestión del ex ministro Dietrich. Se logró una adjudicación en diciembre del año pasado pero en febrero vino la guerra y quedó en «stand by». En términos de operación nos perjudicó porque por ahí en octubre ahora podríamos estar recibiendo las primeras unidades.

-¿Y en el Sarmiento? ¿Qué pasa con el soterramiento?

-El soterramiento es una obra que está paralizada y ha tenido su conflictividad en términos judiciales. Es una obra que quedaría a mediano plazo. Independientemente de eso hay que resolver el tema de las barreras. Comenzamos la construcción de puentes modulares, construidos por Tandanor, otra empresa del Estado. Ya instalamos seis y además estamos avanzando en la construcción de 26 pasos bajo nivel.

-¿Cómo se hace para que en Argentina las políticas vinculadas con el tren tengan continuidad?

-La política ferroviaria no tiene que ser un programa de un Gobierno sino una política de Estado. Asumí en enero de 2020 y no se si me voy en diez minutos de la gestión pero quiero tener la tranquilidad de que el sistema ferroviario sea defendido por toda la ciudadanía y todos los sectores políticos porque genera no solamente la posibilidad de conectividad en términos sociales, sino también ayuda al arraigo de los hombres y mujeres que nacen en una localidad y que si no tienen esta posibilidad de transporte tienen que migrar a otras ciudades para estudiar o buscar oportunidades.

Me encantaría que el sistema ferroviario sea rentable y que todos los argentinos puedan pagar lo que tiene que valer un pasaje, pero la rentabilidad que se busca es la social, que se pueda acceder a un sistema accesible en términos económicos. Yo creo que estamos en una situación donde se está generando esa conciencia de política de Estado. Yo soy militante político y quiero ganar todas las elecciones pero esta política tiene que sostenerse en términos de inversión, desarrollo y crecimiento por los próximos 30 años después de deteriorarse durante 70.

