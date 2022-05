«La revolución se hace todos los días. Reivindicamos la lucha de nuestros hijos» dijo Hebe. Foto: Pepe Mateos.

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmó este sábado que «la revolución se hace todos los días» y consideró que «la política no es un camino para buscar trabajo», al encabezar en Plaza de Mayo un acto por el 45° aniversario de la emblemática entidad defensora de los derechos humanos para que denunció las desapariciones forzadas perpetradas por la última dictadura cívico militar.

«La revolución se hace todos los días. Reivindicamos la lucha de nuestros hijos. La revolución se hace todos los días y es solidaridad, lealtad y amor por el otro. Esa era la lucha que dieron nuestros hijos. La política no es u camino para buscar trabajo», señaló Bonafini en un contundente discurso pronunciado en la Plaza de Mayo, donde se realizó una ceremonia que contó con la participación de otros importantes oradores.

Hebe: «Los dueños de los campos ganan cualquier cantidad de dólares por mes en un rato, una hora. Y después no quieren poner nada»

Además, la histórica referente del movimiento de derechos humanos afirmó estar «convencida» en relación a la tarea de los jóvenes, al considerar que las nuevas generaciones «nos llevan por delante un kilómetro o dos, por no decir muchos más, en cuanto a claridad, fuerza y voluntad».

«Mis hijos e hijas me hablaban del FMI (Fondo Monetario Internacional) y a mí me parecía que no era verdad, que era demasiado. Pero la verdad es que ellos avanzan y se llevan todo. Son voraces», expresó.

«Es casi medio siglo de lucha, de ejemplo y de prestigio» señaló Bonafini.

En ese sentido realizó críticas al ministro de Economía Martin Guzmán y la marcha del Gobierno nacional, al señalar que «a la gente no le alcanza», pero expresó que «uno siempre tiene que tener esperanza y expectativa».

«Nuestros hijos e hijas dieron un paso muy importante en su vida y sabían lo que les podía pasar, pero al revolución es eso. Por lo menos en aquellos años», advirtió.

Por otra parte, Hebe dio su mirada sobre el contexto actual y sostuvo que los niños «ya no se ríen en el barrio» y lamentó la desigualdad «en un país rico».

«Los dueños de los campos ganan cualquier cantidad de dólares por mes en un rato, una hora. Y después no quieren poner nada», subrayó.

«Esta plaza (la de Mayo) es para gritar, denunciar, para soñar. Es muy hermoso y hay que hacer las cosas con alegría y amor. No se hace solo con armas, se hace transformando un país diciendo lo que uno piensa sin negociar con quién queda mal uno», expresó.

Momentos antes, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires Andrés Larroque afirmó que siempre que uno viene a la Plaza es «a escuchar a las Madres y a aprender».

«Se cumplen 45 años. Yo nací en 1977 y es la vida misma. Es casi medio siglo de lucha, de ejemplo y de prestigio. Es muchísimo tiempo para sostener la coherencia y admiración que despiertan y todo lo que fueron forjando», expresó.

Larroque afirmó que un país sin peronismo «no tiene posibilidades de existir» y que nadie se «tiene que enojar» cuando realizan «alguna declaración en harás de encontrar una solución a este tiempo que nos toca afrontar».

A su turno, Renato Di Nicola, integrante del Grupo de Apoyo a las Madres en Italia, afirmó que hoy «muchos jóvenes vienen para conocer un ejemplo revolucionario de una lucha de amor» como la que libraron las Madres.

Hebe de Bonafini no se privó de señalar los pendientes del actual gobierno.

Por su parte, el periodista, abogado en causas de lesa humanidad Pablo Llonto sostuvo que esta fecha «es muy especial» porque del 30 de abril de 1977 cuando empezaron a reunirse en la Plaza de Mayo, las Madres «danzaban solas», parafraseando el título de una canción compuesta por el músico británico Sting. «Miren 45 años después como está la Plaza y el país y cómo nuestra historia supo reconocer a aquel grupo de Madres», subrayó.

Y añadió: «No tenemos ninguna duda de que hay una juventud que no va a abandonar las banderas de las Madre y va a llenar siempre esta Plaza».

En nombre de los jóvenes, el primer orador fue Facundo Grande, militante estudiantil agrupación La 25 en el Colegio Nacional de Buenos Aires quien en su discurso reconoció que la democracia «fue forjada por las Madres de Plaza de Mayo cuando nadie se la jugaba por la historia».

«Acá hay mucho amor, mucho sentimiento y emoción y se respira convicción y lealtad por esas Madres que dan vuelta no solo a la pirámide sino a la historia dejando atrás el pasado más nefasto de nuestro país que fue la ultima dictadura militar», afirmó.

En ese sentido, recordó a esos jóvenes que «militaban por el proyecto de liberación nacional» al igual que el que ellos quieren llevar adelante «levantando esas banderas».

Finalmente, leyó un emotivo poema escrito por una chica llamada Mirta Beatriz Lovazzano que desapareció con apenas 18 años el 29 de mayo de 1976 y que militaba en el Colegio Nacional Buenos Aires.