“la política no se hace con una planilla excel” – NCN

El titular del IPAV, Jorge Lezcano fue claro al responderle al diputado Cuelle: “está mezclando cosas para confundir a la gente: Además de no saber, no le importa”.

Lezcano dejó primero en claro que “el diputado está demostrando un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado lo que se torna aún más preocupante al venir de un hombre que está ocupando cargos en la gestión pública desde 2007 a la fecha y que ha sido parte de las peores gestiones tanto a nivel nacional como municipal. El diputado suma conceptos que no se pueden sumar por ser totalmente distintas y a la vez repite suma de ítems lo que, al tener semejantes errores de base al hacer un análisis, lo llevan a confundirse y decir cosas que no puede sostener cualquier persona que tenga al menos un acercamiento a las cuentas públicas. Supone cosas que no son ciertas,

Lezcano se preguntó “¿Si tuviéramos los fondos que él dice, como no hubiéramos hecho más viviendas de las que se hicieron?”.

Lezcano agregó que “cuando desde las bancas de la Legislatura provincial hablan de los fondos FONAVI, no están hablando de política habitacional, están hablando de fondos coparticipables que la Provincia recibe de forma automática, sin que medie ninguna gestión política para que eso ocurra”.

Indicó que “la construcción de viviendas en gobiernos peronistas para avanzar sobre el déficit habitacional siempre ha sido una gestión específica, se ha hecho a partir de acuerdos políticos que se dan en una relación federal entre Nación y Provincia. Macri cerró la puerta a esos acuerdos por cuatro años y La Pampa construyó viviendas igual. Pero no con los fondos coparticipables FONAVI, sino con recursos propios que el gobernador dispuso desde la administración de las arcas provinciales”.

“Cuando decimos que el desprecio del macrismo castigó a La Pampa quitándole los fondos para construir viviendas, decimos que no aportó absolutamente nada en su misión política, solo llegaron los fondos específicos asignados por ley y que el Gobierno Nacional no podía tocar. Es claro que eso no es gestión política de viviendas, es el piloto automático de la administración nacional, a partir de recursos pensados para mantener, no para proyectar. La Pampa, en casi 40 años, siempre proyectó su política habitacional, porque los gobiernos pampeanos peronistas no gerencian, gestionan a partir del trabajo logrado en acuerdos federales con gobiernos con mirada federal”.

Lezcano afirmó que “Macri le dio la espalda a La Pampa por cuatro años y ahora sus alfiles salen a defenderlo pretendiendo distorsionar la realidad a partir de la confusión”.

Aseguró que “la lectura es muy sencilla: Macri le negó a La Pampa recursos para construir viviendas por cuatro años. Lo saben intendentas e intendentes de su propio signo político, que conviven con las familias pampeanas en cada uno de sus pueblos y empatizan con su gente”.

Y el hecho de que aparezcan legisladoras o legisladores provinciales a decir que la construcción de viviendas no se detuvo durante los cuatro años macristas, deja en claro que son completamente ignorantes de la mecánica de gestión de esos recursos, pero además, no les importa.

“No saben, y además no les importa -afirmó-. Es gravísimo. Ver cómo, desde la legislatura provincial se desprecia la gestión de las intendencias de su propio signo político y se defiende a un Gobierno centralista que nos dejó sin viviendas por cuatro años, explica perfectamente lo que fue el macrismo en Argentina, un grupo de empresarios que especulan para beneficiar sus propios intereses por encima de los derechos de las provincias, de las ciudades, de los barrios y de las familias de todo el país”.

“La política no se hace con la calculadora, la política no se hace con una planilla excel, la política se hace sabiendo lo que la sociedad necesita y gestionando para resolver sus problemas”.

“La política habitacional, antes de ser un tema económico, es un tema político, porque representa el derecho humano a una vivienda digna, cosa que al macrismo jamás le importó en sus eternos cuatro años de gobierno”.

Fuente InfoPico