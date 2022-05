LA POTENTE MONICA HELLER | 7 miradas

Mónica Heller desarrolla a través del dibujo, la pintura, animaciones 2D y 3D un despliegue de narrativas densas mediadas por personajes antropomorfos y objetos en relación con el mundo simbólico circundante. Sus personajes salidos de cuentos o fábulas asumen roles adultos en relaciones complejas que vinculan al espectador con representaciones cercanas en desplazamiento constante de sentido. Los principales recursos de su obra provienen de la transacción entre un imaginario fantástico como medio de interpretación y sublimación de lo real como experiencia inaprensible.

Toma elementos retóricos y recursos del dibujo animado, la pintura narrativa, el video game y el cómic entre otros. Su obra se centra en el impacto emocional, social y existencial de imaginarios atravesados por el uso de la tecnología, los recursos de la animación amateur, el DIY, modelos CGI de bibliotecas en internet, el diseño y la edición. Gran parte de su práctica se deriva del aprendizaje de las técnicas de ejecución y creación.

Los interesados en las artes plásticas tradicionales no entenderán ni jota del lenguaje que explica este quehacer. Lo mejor para apreciar su obra, es conocer la galería Piedra, allá por Rivadavia al 1600 o en caso contrario hacerse un viajecito a la 59 Exhibición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia.

Cada dos años la Bienal es la llave y cerradura para entender los tumbos que van conformando el arte contemporáneo mundial. No hace falta aclarar que son la más antigua y prestigiosa, el acontecer mayor de las artes visuales contemporáneas.

La artista viajó hace unos días rumbo a Venecia para el montaje de obra que consta de 15 soportes tecno lógicos (pantallas, un ensayo al estilo de novela gráfica, inteligencia artificial, entre otras cosas) en el Pabellón Argentino.

En 2023, la videoinstalación de Heller en la Bienal, será reproducida en el Museo MAR de Mar del Plata. No estaría mal que recorra el país y se instale por un tiempo en Buenos Aires. La inflación, la incertidumbre no es lo único que nos agobia. Los artistas, en particular los contemporáneos, conversan codo a codo con la esperanza.

La Biennale di Venezia