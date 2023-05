La precandidata republicana Haley apuntó contra DeSantis por ser ‘un eco’ de Trump

La republicana Nikki Haley, precandidata para las elecciones del 5 de noviembre de 2024, publicó este miércoles un nuevo video de campaña que, con un discurso belicista, anticomunista y reivindicativo de la supremacía estadounidense sobre el mundo, acusa a su rival de Florida, Ron DeSantis, de ser «un eco» del expresidente Donald Trump.

En el video lanzado por el equipo de la exembajadora ante la ONU, la semejanza de DeSantis con Trump no solo gira alrededor del uso del lema MAGA. (las siglas en inglés de «Haz a Estados Unidos grande de nuevo»), sino que presenta de forma detallada la similitud de lenguaje gestual de ambos políticos.

Asimismo, denuncia a Trump por sus recientes dichos sobre la guerra de Ucrania: «No veo la guerra en términos de ganar o perder».

