La prensa mundial aseguró que la renuncia de Draghi es un ‘golpe devastador’ para Italia y la UE

Líderes y medios de comunicación del mundo elogiaron la gestión del primer ministro italiano, Mario Draghi, y expresaron su preocupación por el efecto desestabilizador de su renuncia para Italia y Europa en medio de la crisis económica por la guerra en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció a Draghi por el «apoyo inquebrantable» a su país ante la invasión rusa.

«Estoy sinceramente agradecido con Mario Draghi», dijo Zelenski en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter en el que subrayó que, con Draghi, el Gobierno italiano prestó ayuda a Ucrania para «defender los valores europeos la democracia y la libertad».

Zelenski afirmó que se seguirá «trabajando para impulsar la cooperación entre Ucrania e Italia» .

Sincerely grateful to #MarioDraghi for unwavering support to 🇺🇦 in fighting against Russian aggression & defending common European values – democracy & freedom. We’ll keep working to boost 🇺🇦-🇮🇹 cooperation. I’m convinced that the active support of 🇮🇹 people for 🇺🇦 will continue!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2022